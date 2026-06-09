「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」９日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想上昇」１位となっている。



ソフトバンクＧは朝方にカイ気配スタートで戻り足を強めたが、その後は値を消す展開に。前日の米国株市場では半導体関連株が買い戻され、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５．６％高と大きく切り返したほか、同社傘下の英アーム・ホールディングス＜ARM＞も下げ止まった。また、既定路線とはいえ同社が出資する米オープンＡＩが８日に米国でＩＰＯを申請したことを受け、改めてマーケットの耳目を集めた。ただ、７０００円台近辺では目先筋の戻り売り圧力も根強いようで、目先はこの売りを吸収する時間が必要とみられる。テクニカル的には２５日移動平均線が見事に機能している形で、６０００円台後半は引き続き拾い場と判断している向きが多いようだ。



出所：MINKABU PRESS