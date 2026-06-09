京都産業大MF伊藤翼の徳島入団が内定!決め手は「人間性の部分で尊敬できる選手がたくさんいた」
徳島ヴォルティスは9日、京都産業大からMF伊藤翼が27年より新加入することが内定したと発表した。同大から徳島に加入するのは、22シーズンに入団したGK田中颯(現FC東京)以来となった。
大学サッカー界屈指のプレーメーカーが選んだ進路は徳島だった。C大阪U-18から京産大に進学した伊藤は、入学直後よりレギュラーに定着。悲願のリーグ制覇やインカレ準優勝などに貢献すると、翌年のデンソーカップチャレンジでは、FW塩貝健人(当時慶大)らとともに1年生でU-20全日本選抜に選ばれた。
2年生以降もコンスタントに結果を残し続けた伊藤は、昨年は天皇杯で町田戦を経験。今春も関西選抜の一員としてデンソーカップチャレンジに出場しMVP級の存在感をみせると、全日本大学選抜に選出されて大学日韓定期戦にも出場した。大学ラストイヤーを前に、大きな進化を示した選手の一人だった。
伊藤の進路について、まずはユースまでを過ごしたC大阪の判断が注目された。しかし3月末にも練習に参加したが、獲得は見送られた。「小学校のエリートクラス、ジュニアユース、ユースとお世話になった。アカデミーで成長できたから今の自分がある」。感謝を持ちつつも、次に進む決意を固めた。
そんな伊藤に徳島から声がかかったのは、4月に入ってからだった。ただちに練習参加を実施すると、伊藤も好印象を持つことができた。「3日間だけだったけど、チームの雰囲気の良さを感じることができた。プレーの質も高かったし、人間性の部分でも尊敬できる選手がたくさんいた」。特にMF岩尾憲は目標としたい選手になったという。
ほかにもC大阪アカデミー時代に関係があった小菊昭雄氏が監督を務めるサガン鳥栖、同じく大熊裕司氏が監督を務めるテゲバジャーロ宮崎といったクラブの関心が伝えられた。中でも宮崎からは熱心に誘いを受けていたが、「自分が行きたいと思えるチームに行きたかった」とプロキャリアを始めるクラブを決めた。「今は徳島に決まって、徳島のためにという思いしかないです」。
C大阪アカデミー時代の同期からは今でも刺激を受けている。同じ関西学生サッカーに進んだFW金本毅騎(阪南大)は、1年早く大学サッカーを切り上げてC大阪への帰還を決めた。小学生時代のエリートクラスから一緒に過ごしたFW北野颯太(ザルツブルク)は、すでに世界に羽ばたいている。「同期からはいつも刺激をもらっている」。同じ舞台で対戦することを夢に見ながら、これからも過ごしていく。
ただ今は与えられた場所で。京産大では今季、主将も任されていることから、その責任も強く感じている。「去年とかだったら、自分のためにプレーしていた。そうなってくると調子が出ないときがあった。でも今年になってキャプテンをやらせてもらって、チームのためにという気持ちが芽生えた。チームのためにとなったらプレーの精度が上がっていった」。首位に立つ関西リーグだけでなく、夏には今年も天皇杯の戦いが待っている。Jリーグ内定選手となって過ごす半年間で、より大きなインパクトを残す。
(取材・文 児玉幸洋)
大学サッカー界屈指のプレーメーカーが選んだ進路は徳島だった。C大阪U-18から京産大に進学した伊藤は、入学直後よりレギュラーに定着。悲願のリーグ制覇やインカレ準優勝などに貢献すると、翌年のデンソーカップチャレンジでは、FW塩貝健人(当時慶大)らとともに1年生でU-20全日本選抜に選ばれた。
伊藤の進路について、まずはユースまでを過ごしたC大阪の判断が注目された。しかし3月末にも練習に参加したが、獲得は見送られた。「小学校のエリートクラス、ジュニアユース、ユースとお世話になった。アカデミーで成長できたから今の自分がある」。感謝を持ちつつも、次に進む決意を固めた。
そんな伊藤に徳島から声がかかったのは、4月に入ってからだった。ただちに練習参加を実施すると、伊藤も好印象を持つことができた。「3日間だけだったけど、チームの雰囲気の良さを感じることができた。プレーの質も高かったし、人間性の部分でも尊敬できる選手がたくさんいた」。特にMF岩尾憲は目標としたい選手になったという。
ほかにもC大阪アカデミー時代に関係があった小菊昭雄氏が監督を務めるサガン鳥栖、同じく大熊裕司氏が監督を務めるテゲバジャーロ宮崎といったクラブの関心が伝えられた。中でも宮崎からは熱心に誘いを受けていたが、「自分が行きたいと思えるチームに行きたかった」とプロキャリアを始めるクラブを決めた。「今は徳島に決まって、徳島のためにという思いしかないです」。
C大阪アカデミー時代の同期からは今でも刺激を受けている。同じ関西学生サッカーに進んだFW金本毅騎(阪南大)は、1年早く大学サッカーを切り上げてC大阪への帰還を決めた。小学生時代のエリートクラスから一緒に過ごしたFW北野颯太(ザルツブルク)は、すでに世界に羽ばたいている。「同期からはいつも刺激をもらっている」。同じ舞台で対戦することを夢に見ながら、これからも過ごしていく。
ただ今は与えられた場所で。京産大では今季、主将も任されていることから、その責任も強く感じている。「去年とかだったら、自分のためにプレーしていた。そうなってくると調子が出ないときがあった。でも今年になってキャプテンをやらせてもらって、チームのためにという気持ちが芽生えた。チームのためにとなったらプレーの精度が上がっていった」。首位に立つ関西リーグだけでなく、夏には今年も天皇杯の戦いが待っている。Jリーグ内定選手となって過ごす半年間で、より大きなインパクトを残す。
(取材・文 児玉幸洋)