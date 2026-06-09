京都産業大DF小野成夢の清水加入が内定「結果で恩返しができるよう頑張ります」
清水エスパルスは9日、京都産業大のDF小野成夢(21)が2026-27 シーズン(2027年1月)に新加入することが内定したと発表した。
愛媛県出身の小野は愛媛FCのアカデミーから京都産業大へ。昨年度にはデンソーカップチャレンジ関西選抜に選ばれ、優秀選手賞を受賞した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF小野成夢
(おの・なるむ)
■生年月日
2004年12月1日(21歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
180cm/76kg
■経歴
多喜浜垣生サッカースクール-愛媛U-15-愛媛U-18-京都産業大
■主な成績
JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 四国優勝・最優秀選手賞(MVP)受賞
■代表・選抜歴
デンソーカップチャレンジ関西選抜(2025 年度)・優秀選手賞受賞
■コメント
『このたび、清水エスパルスに加入することになりました京都産業大学体育会サッカー部の小野成夢です。プロサッカー選手としてのキャリアを清水エスパルスという偉大なクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。サッカーを通じて関わってくださった方々、そして何不自由なくサッカーをさせてくれた両親への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しができるよう頑張ります。私の武器であるビルドアップ能力とリーダーシップを活かし、攻守の起点となり、勝利に貢献します』
愛媛県出身の小野は愛媛FCのアカデミーから京都産業大へ。昨年度にはデンソーカップチャレンジ関西選抜に選ばれ、優秀選手賞を受賞した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF小野成夢
(おの・なるむ)
■生年月日
2004年12月1日(21歳)
愛媛県
■身長/体重
180cm/76kg
■経歴
多喜浜垣生サッカースクール-愛媛U-15-愛媛U-18-京都産業大
■主な成績
JFA U-18 サッカープリンスリーグ 2022 四国優勝・最優秀選手賞(MVP)受賞
■代表・選抜歴
デンソーカップチャレンジ関西選抜(2025 年度)・優秀選手賞受賞
■コメント
『このたび、清水エスパルスに加入することになりました京都産業大学体育会サッカー部の小野成夢です。プロサッカー選手としてのキャリアを清水エスパルスという偉大なクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。サッカーを通じて関わってくださった方々、そして何不自由なくサッカーをさせてくれた両親への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しができるよう頑張ります。私の武器であるビルドアップ能力とリーダーシップを活かし、攻守の起点となり、勝利に貢献します』