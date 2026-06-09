2026年6月9日（火） MLB パドレス vs レッズ 試合結果
開催：2026.6.9
会場：ペトコ・パーク
結果：[パドレス] 6 - 2 [レッズ]
MLBの試合が9日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとレッズが対戦した。
パドレスの先発投手はウォーカー・ビューラー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。
3回裏、9番 フレディ・フェルミン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 CIN
5回表、3番 サル・スチュワート 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 SD 1-1 CIN
6回表、9番 エドウィン・アローヨ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 SD 1-2 CIN
7回裏、6番 ガビン・シーツ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 2-2 CIN、8番 サマド・テーラー 5球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでパドレス得点 SD 3-2 CIN
8回裏、8番 サマド・テーラー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 5-2 CIN、9番 フレディ・フェルミン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 6-2 CIN
試合は6対2でパドレスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパドレスのアドリアン・モレホンで、ここまで5勝1敗1S。負け投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで4勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-09 13:34:12 更新