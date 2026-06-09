VILTROX（ビルトロックス）の公式Webサイトで、APS-Cミラーレスカメラ用交換レンズの新モデルが公開されている。「AF 75mm F1.8 EVO」および「AF 90mm F2.2 EVO」の2本で、いずれもソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用をラインアップ。

高い光学性能と優れた操作性、さらに価格とのバランスの最適化をコンセプトとした「EVO」シリーズに属するモデル。ポートレート撮影に向いた中望域をカバーする単焦点レンズで、35mm判換算の焦点距離は、75mmが約112mm相当、90mmが約135mm相当となる。

同シリーズのレンズはこれまで35mmフルサイズ対応モデルのみのラインアップだった。

両機種ともに外形寸法がΦ69×76mmで共通しており、質量は75mmが約335g、90mmが約320gと小型軽量な筐体を実現している。フィルター径はどちらも58mm。

光学系にはEDレンズ2枚と高屈折率レンズ2枚を使用。最短撮影距離を0.74mとした点も共通している。

鏡筒には、クリックの有無を切り替えられる絞りリングや、AF/MF切替スイッチ、カスタマイズ可能なFnボタンを搭載。AF駆動にはステッピングモーターを採用しており、高速・正確かつ静粛な動作が可能としている。

USB Type-Cポートを備えており、PCと接続してファームウェアのアップデートを行える。マウント部にはシーリングを施している。

AF 75mm F1.8 EVO

AF 90mm F2.2 EVO

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX 焦点距離：75mm（35mm判換算約112mm相当） レンズ構成：9群11枚 絞り羽根枚数：9枚 最小絞り：F16 最短撮影距離：74cm フィルター径：58mm 外形寸法：Φ69×76mm 重量：約335g 直販価格：329ドル対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX 焦点距離：90mm（35mm判換算約135mm相当） レンズ構成：8群10枚 絞り羽根枚数：9枚 最小絞り：F16 最短撮影距離：74cm フィルター径：58mm 外形寸法：Φ69×76mm 重量：約320g 直販価格：369ドル