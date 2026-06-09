乳酸菌が豊富なチーズがおなかに◎！「とり肉とブロッコリーのチーズ焼き」【まるさんの腸活ダイエット】
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腸活を取り入れた、しっかり食べるダイエットを実践しているのが、人気ダイエットインフルエンサー・まるさん。腸活ダイエットと言っても、面倒なカロリー計算や「がまん」は必要ないし、食事もおなじみの食材に腸活食材をプラスするだけです。ということで今回は、まるさんおすすめの腸活ごはんのなかから、乳酸菌をたっぷり含むチーズ焼きを紹介します！
教えてくれたのは
▷まるさん
SNS 総フォロワー71.8万人（2026年4月現在）。「ダイエットのモチベを上げる人」として短期集中ダイエットを全力で応援し続けるママダイエッター。ダイエットを支えた「食べてもやせるレシピ」を公開し、人気を集める。著書に『しっかり食べて体重マイナス14kg！ ついでに腸活でするするやせる！ マジやせ黄金比レシピ』（KADOKAWA）など。今夏、最新情報を盛り込んだ新刊発売予定。
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■腸活はなぜダイエットにいいの？
腸活とは腸内環境を整えること。腸内細菌のバランスがよくなり、善玉菌が増えると、腸が正常に働くようになります。排便がスムーズになるほか、代謝もアップすると言われます。さらに、腸と脳は互いに影響し合う関係にあるため、メンタルが落ち着き、心身ともにポジティブになる効果も期待できるんです。このように、腸活には無理なく続けるダイエットに必要な要素がいっぱいあります。
■まるさんが実践している腸活のポイントとは？
食事のバランスが大事！黄金比プレート1:1:2
まるさんが実践しているのが黄金比プレートです。直径25cmの円いお皿に「たんぱく質・脂質1：糖質1：野菜など2」の割合で盛りつけるだけ。比率さえ守れば組み合わせは自由。脳や体に必要な栄養をしっかりとりながら、脂肪燃焼をサポートします。面倒な計算もないから、気楽に続けられます。
いつものごはんに発酵食品＆食物繊維を取り入れる
ダイエット用のごはんを一から作るのはたいへんだけど、いつものおかずに腸活に役立つ食材や調味料をプラスするだけならラクチン。家族の食事を別に作る必要がないし、家族みんなの健康維持に役立つ可能性もあります。
【発酵食品】
【食物繊維】
それでは、いつものおかずに腸活食材をプラスした「腸活おかず」、チーズ焼きを紹介します！
■とり肉とブロッコリーのチーズ焼き
野菜は蒸し焼きにしてうまみ凝縮。とろけるチーズがとり肉と好相性
＜材料・2人分＞＊1人分387kcal／塩分1.2g
・とりもも肉・・・ 1枚（約250g）
・ピザ用チーズ ・・・60g
・ブロッコリー・・・ 1/2個（約110g）
・ミニトマト・・・ 5〜6個
塩 粗びき黒こしょう オリーブ油
＜作り方＞
1．ブロッコリーは小房に分ける。トマトは横半分に切る。とり肉は一口大に切り、塩、粗びき黒こしょう各少々をふってもみ込む。
2．直径約20cmのフライパンにオリーブ油小さじ1/2を中火で熱する。とり肉を皮目から入れ、こんがりと焼き色がついたら上下を返し、両面をしっかりと焼く。あいているところにブロッコリー、トマトを入れ、塩少々をふる。水大さじ1を回し入れてふたをし、弱めの中火で約3分蒸し焼きにする。
3．ブロッコリーが色よくなったらチーズを散らし、ふたをして溶かす。仕上げに粗びき黒こしょう少々をふる。
【まるさんポイント】
食物繊維もビタミンも豊富なブロッコリーは、腸活の心強い味方。乳酸菌たっぷりのチーズをからめれば、腸内で善玉菌の餌になり、腸内環境の改善が期待されます。
＊ ＊ ＊
とり肉とチーズは間違いのない組み合わせ。食物繊維はもちろん、さまざまな栄養素が豊富なブロッコリーと組み合わせれば、栄養バランスもばっちりです。ぜひ作ってみてくださいね！
監修・レシピ考案／まる 調理協力／秋山祐香 撮影／難波雄史 スタイリング／中村弘子 イラスト／コナガイ 香 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々