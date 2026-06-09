お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ゲスト出演した元アスリート2人の関係にツッコんだ。

同番組には、東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで、今年1月にプロレスデビューしたウルフアロンと、今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタがゲストとして出演した。

同級生のため10代の頃から試合会場で一緒になることが多く、互いを認識しながらも現役時代は交流がなかったという2人。どちらも“陰キャ”を自認しており、柔道男子で五輪史上初の3連覇を達成した野村忠宏氏の食事会では、ウルフが目を合わせてくれなかったと話した出口に、小杉は「それって陰キャじゃなくて、好きなだけちゃうん？」と指摘した。

するとウルフは「やめてください」と苦笑い。「“そうじゃない”って言うのもそれも違う、分かります？」と複雑な胸の内を解説しながら、「否定するのも何か違う。そこはちょっと魔法みたいな、ファンタジーでいい」と明言を避けたが、出口とは「僕が好きな漫画の話をしたら、凄く分かったりする。この会話ができる陽キャの方はあんまりいない」とまんざらでもない様子。

また広島での柔道イベントに2人が出演した時のこと。前日にプロレスの試合があったウルフは出口ら3人にチケットを用意したが、当日同行者の都合で1人で観戦することになってしまい、気後れした出口がドタキャンしたというエピソードが明かされた。

これに小杉は「でも、漫画の話も合って、試合を見に来てくれへんくて悲しくて、ご飯で目を合わさへん。好きやん、完全に」とニヤリ。「“なんで試合に来てくれなかったんだよ”ってなったワケでしょ？」とツッコんだ。

さらに休日の過ごし方を聞かれ、出口は山での渓流釣りにハマっていることを告白。「海ではなく？」との質問に、長野という“海なし県”で育ったことを説明する出口だったが、ウルフが「海は陽キャが多いじゃん」と指摘すると、出口は小声で「分かる！」と息の合った様子を見せた。

続いてウルフが「（休みの日は）基本的には魚をさばいてます」と打ち明けると、レギュラー陣は「あっ！」「そんなに匂わせるの！？」と大喜び。ウルフは「何を言ってもうまく繋げられちゃう」と嘆いていた。