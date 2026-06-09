絢香「なんとも食べたくない不気味さに」個性派“顔つき”おにぎりに反響「可愛い」「愛情伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】歌手の絢香が自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのおにぎりを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳人気歌手「この組み合わせは絶対美味しい」不気味に仕上がった個性派“顔つき”おにぎり
絢香は、「みんなは何味が好き？」と問いかけ、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。ごま油やしょうゆ、韓国のり、ごまを混ぜ込んで三角形に握り、大きな目や赤い口元をつけてデコレーションを施した2個の顔付きおにぎりを披露している。
また「長女が小さい頃はよくおにぎりに顔つけて私頑張ってたなぁ〜とか懐かしくなって顔描いてみたらなんとも食べたくない不気味さに。笑 なんで私が描いたら可愛くならないのだろ」と、かつての子育て期を懐かしみながらユーモアたっぷりにつづっている。
この投稿に、ファンからは「個性的で可愛いです」「子育てのエピソードにほっこり」「この組み合わせは絶対美味しい」「全然不気味じゃない」「愛情が伝わってくる」などという反響が寄せられている。
絢香は2009年2月22日に俳優の水嶋ヒロと結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳人気歌手「この組み合わせは絶対美味しい」不気味に仕上がった個性派“顔つき”おにぎり
◆絢香、手作りのおにぎり披露
絢香は、「みんなは何味が好き？」と問いかけ、お皿に盛り付けられた料理の写真を投稿。ごま油やしょうゆ、韓国のり、ごまを混ぜ込んで三角形に握り、大きな目や赤い口元をつけてデコレーションを施した2個の顔付きおにぎりを披露している。
◆絢香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「個性的で可愛いです」「子育てのエピソードにほっこり」「この組み合わせは絶対美味しい」「全然不気味じゃない」「愛情が伝わってくる」などという反響が寄せられている。
絢香は2009年2月22日に俳優の水嶋ヒロと結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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