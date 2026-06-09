「今日好き」村谷はるな、美ウエストちら見せミニTシャツコーデ披露「スタイル抜群」「ファッションお手本にしたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが6月8日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のTシャツを身に着けたカジュアルなコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル抜群」美ウエストちら見せミニTコーデ
村谷は「夜のおさんぽってだいすき」とつづり、複数枚のナイトショットを公開。黒縁のメガネにドット柄の半袖Tシャツ、ストライプの入ったトラックパンツというカジュアルなコーディネートで、Tシャツからはほっそりとしたウエストがのぞいている。
この投稿に「ついつい目がいっちゃう」「スタイル抜群」「スポーティーなコーデもステキ」「ファッションお手本にしたい」「メガネ似合う」「お腹綺麗」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル抜群」美ウエストちら見せミニTコーデ
◆村谷はるな、美ウエストちらりのカジュアルコーデ披露
村谷は「夜のおさんぽってだいすき」とつづり、複数枚のナイトショットを公開。黒縁のメガネにドット柄の半袖Tシャツ、ストライプの入ったトラックパンツというカジュアルなコーディネートで、Tシャツからはほっそりとしたウエストがのぞいている。
◆村谷はるなの投稿に反響
この投稿に「ついつい目がいっちゃう」「スタイル抜群」「スポーティーなコーデもステキ」「ファッションお手本にしたい」「メガネ似合う」「お腹綺麗」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
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