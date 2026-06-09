◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）

８年ぶり１４度目の出場となった周南公立大（中国地区大学）が、２大会連続２３度目の出場の奈良学園大（近畿学生）を５回コールドで下して初戦を突破した。打線が１２安打１１得点とつながり、２２年に徳山大から公立化されてから初の出場で１勝をつかんだ。

初回に打者９人の猛攻で３点を奪って主導権を握ると、３回にも打者８人で４安打を集めて一挙５得点。４回にも長短打を集めて３点を追加した。投げては先発した早川彰太郎投手（４年＝西日本短大付）が、５回をソロ本塁打の１安打のみに封じて快勝した。

公立化されたことで推薦枠が減り、部員数が減少する苦労もあった。過去には１学年最大４４人、全体で１２０人を超える時期もあったが、現在の部員数はマネジャー含めて４８人。昨春リーグ戦では最下位で入れ替え戦も経験するなど、どん底からはい上がってつかんだ１勝となった。中村光宏監督（５１）は、「こんなに打てるとは思っていなかった。本当に良い集中力と、良い準備がしっかりとできたかなと思います」とナインの頑張りをたたえた。