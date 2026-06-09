「トモハッピー」こと実業家の齋藤友晴さんが2026年6月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、経営するトレーディングカードゲームショップ「カードン秋葉原本店」で、営業中に約70万円分のカードが盗まれたと報告した。

1人がショーケースを開け、1人が目隠しになる動きを...

「【事件】カードンで盗難被害に遭いました...」と題した動画でトモハッピーさんは、「営業中にカードを70万円分、正確に言うと74万円分盗まれました」と明かした。

盗難被害に遭ったのは、店内の奥まった場所に設置されたカードのショーケース。防犯カメラの映像を確認したところ、犯行時刻は15時半ごろ。犯人は、帽子を目深に被った最低でも2人組のグループで、1人が特殊な道具を鍵穴に入れて開けたショーケースの中からカードを奪い、もう1人が店員や他の客に犯行を見られないよう「目隠しになるような動き」をしていたという。

再犯防止のために今後は、ショーケースの鍵をシリンダー式ではなくスマートキーにすることを検討するほか、10万円以上のカードを金庫に保管してショーケースにはダミーを飾る、店内の見回りを強化するなどの対策を講じると説明した。

「犯人を捕まえたいです」とトモハッピーさん。既に警察には被害届を提出し、捜査をしてもらっている段階だという。「カードゲーム業界の市場規模が大きくなってるのはとても喜ばしいことだけど、リスクも上がってますね」といい、「ビジネスの規模にもよりますけど、予算がかかったりしてもできる限りの対策をそれぞれでしたほうがいいと強くおすすめします」と、同業者に向けて注意喚起をしていた。