テレビ朝日は９日までに同局の番組表で今月１４日午後１０時１５分から放送する「新日本プロレス」大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ ６．１４ ｉｎ ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ ＨＡＬＬ」の番組名を「新日本プロレス大阪夏の陣！！逆襲のウルフ＆新世代頂上決戦」と発表した。

大会は１４日午後４時に試合開始。同局は同日午後１０時１５分から１１時０９分まで５４分間に渡り録画中継する。ゲスト解説に新日本の棚橋弘至社長、タレントの有田哲平が務める。

公式ＷＥＢには、放送の概要を「新日本プロレス上半期の天王山、６・１４大阪城ホール大会！“柔道金メダリスト”ウルフアロンが極悪軍団との因縁決着へ！辻陽太が最年少王者と新世代頂上決戦！」と掲げ、放送内容を「衝撃のデビューから５カ月…“柔道金メダリスト”ウルフアロンが失ったベルトを取り戻すべく逆襲へ！相手はウルフが初黒星を喫した“極悪将軍”成田蓮！“最高峰のベルト”ＩＷＧＰヘビー級王座を巡り、辻陽太が最年少王者カラム・ニューマンと新世代頂上決戦に挑む！プロレス愛溢れる有田哲平と共に、上半期の天王山を熱く放送！」としている。

大阪城大会は６大タイトルマッチなど全９試合がラインアップ。公式ＷＥＢでは「※番組の都合により放送試合変更の場合アリ」としているが、テレビ朝日の発表内容から放送する試合は、ＩＷＧＰヘビー級選手権試合「カラム・ニューマン ＶＳ 辻陽太」。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合「成田蓮 ｖｓ ウルフアロン」の２試合が中心になるとみられる。

◆６・１４大阪城全対戦カード

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

▼第２試合 ノーＤＱマッチ 時間無制限１本勝負

エル・ファンタズモ ｖｓ ジェイク・リー

▼第３試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

タイチ、上村優也 ｖｓ 大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ ミスティコ

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ３ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ ｖｓ 挑戦者・海野翔太 ｖｓ 挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＤＯＵＫＩ ｖｓ 挑戦者・ＹＯＨ

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン ｖｓ 挑戦者・辻陽太