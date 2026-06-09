新日本プロレス

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　テレビ朝日は９日までに同局の番組表で今月１４日午後１０時１５分から放送する「新日本プロレス」大阪城ホール大会「ＤＯＭＩＮＩＯＮ　６．１４　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ‐ＪＯ　ＨＡＬＬ」の番組名を「新日本プロレス大阪夏の陣！！逆襲のウルフ＆新世代頂上決戦」と発表した。

　大会は１４日午後４時に試合開始。同局は同日午後１０時１５分から１１時０９分まで５４分間に渡り録画中継する。ゲスト解説に新日本の棚橋弘至社長、タレントの有田哲平が務める。

　公式ＷＥＢには、放送の概要を「新日本プロレス上半期の天王山、６・１４大阪城ホール大会！“柔道金メダリスト”ウルフアロンが極悪軍団との因縁決着へ！辻陽太が最年少王者と新世代頂上決戦！」と掲げ、放送内容を「衝撃のデビューから５カ月…“柔道金メダリスト”ウルフアロンが失ったベルトを取り戻すべく逆襲へ！相手はウルフが初黒星を喫した“極悪将軍”成田蓮！“最高峰のベルト”ＩＷＧＰヘビー級王座を巡り、辻陽太が最年少王者カラム・ニューマンと新世代頂上決戦に挑む！プロレス愛溢れる有田哲平と共に、上半期の天王山を熱く放送！」としている。

　大阪城大会は６大タイトルマッチなど全９試合がラインアップ。公式ＷＥＢでは「※番組の都合により放送試合変更の場合アリ」としているが、テレビ朝日の発表内容から放送する試合は、ＩＷＧＰヘビー級選手権試合「カラム・ニューマン　ＶＳ　辻陽太」。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合「成田蓮　ｖｓ　ウルフアロン」の２試合が中心になるとみられる。

　◆６・１４大阪城全対戦カード

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合　１５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　挑戦者・ＳＡＮＡＤＡ

　▼第２試合　ノーＤＱマッチ　時間無制限１本勝負

エル・ファンタズモ　ｖｓ　ジェイク・リー

　▼第３試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

タイチ、上村優也　ｖｓ　大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

エル・デスペラード　ｖｓ　ミスティコ

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

王者・成田蓮　ｖｓ　挑戦者・ウルフアロン

　

　▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ　ｖｓ　挑戦者組・グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合　３ＷＡＹマッチ　６０分１本勝負

王者・アンドラデ・エル・イドロ　ｖｓ　挑戦者・海野翔太　ｖｓ　挑戦者・ドリラ・モロニー

※３選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

　▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合

王者・ＤＯＵＫＩ　ｖｓ　挑戦者・ＹＯＨ

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・カラム・ニューマン　ｖｓ　挑戦者・辻陽太