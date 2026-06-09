俳優の本木雅弘（60）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。役者として葛藤した時期を明かした。

飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画に参加した本木。俳優の杉本哲太、河内大和、Snow Man宮舘涼太、俳優の坂東龍汰を集めた。

坂東は役者の先輩である本木らに「今までお芝居をしていてイップスみたいな、芝居怖いみたいになっちゃったことありますか？」と質問。「よーいアクション」の掛け声が恐怖となり、芝居をしようとすると舌が動かなくなった自身の経験を明かした。

すると本木は「右にならえで同じ話になっちゃうかもしれないんだけど」と前置きした上で、「ある作品で自分とはかけ離れすぎている、どうしてこんな自分の心にないことを吐き出していかないといけないのみたいな。役者の原点的なところに疑問を持ってしまった」と吐露。「そこに凄くストレスを抱えて、大げさな言い方をすれば失語症じゃないけど、偽りの言葉を吐くことへの拒絶が凄い。ブロックがかかっちゃって。凄くそれは大変だった」と振り返った。