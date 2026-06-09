200円は本気出しすぎ！つけ外しの煩わしさゼロ！お洒落＆高機能な優秀サングラス

専門店で購入すると高価なタイプのサングラスも、お手頃価格で展開されているダイソー。気になって購入した200円の調光サングラスが、想像以上に優秀で驚きました！親しみやすい印象を与えてくれるボストン型で、ファッションのアクセントにも。紫外線に反応してレンズのカラーが変わるので、スマートに対策できますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ボストン調光サングラス（クリア）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480682624

ずっとつけたまま対策できる！ダイソーの『ボストン調光サングラス（クリア）』

さまざまなサングラスが展開されているダイソー。専門店で購入すると高価なタイプのサングラスも、お手頃価格で展開されています！

今回は、そんなダイソーで購入した『ボストン調光サングラス（クリア）』をご紹介します。

価格はなんと220円（税込）とお財布にかなり優しめ。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

柔らかな雰囲気で親しみやすい印象を与えてくれる、ボストン型のサングラス。フレームの色は黒っぽく見えますが、オリーブのような深みのあるクリアカラーです。カラー展開は3色でほかにも黒、ブラウンが展開されています。

フレームの大きさはやや大きめで、ファッションのアクセントにもぴったりですよ。

紫外線が少ない屋内ではクリアな状態ですが、紫外線が多い屋外だとブラウンに変化します。

UVカット率99％で、日差しが強い日もしっかり対策できそうです。

UVライトを照射して実験！気になる結果は？

変化を見るために、片方だけネイル用のUVライトを照射して実験してみました。

すると、色は変わるものの、そこまで濃くはなりませんでした。

写真にとると薄く見えてしまいますが、実際はもう少し暗くなります。

こちらはネイル用のUVライトで、2分ほど全体的に照射した後の様子です。真っ黒にはならず、目元はしっかり見えるタイプなので、やんちゃ感は控えめで使いやすいです。

軽くて、つけや心地が良く、屋内に移動しても外す必要がないのがすごく便利！とにかく安いので傷を恐れずガンガン使えるのもお気に入りです。

胸ポケットに入れたり、首に掛けたり、アウトドアやレジャーにも。砂浜でサングラスを使うと傷が心配ですが、これなら使い倒してまた次へ…という感覚で気軽に使えます。

サングラスをあまりかけたことがない方でも、コスパ良く揃えられるのでおすすめです。ダイソーの『ボストン調光サングラス（クリア）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。