100均だからって侮ったら損！700円って他店が号泣レベル…！ハイスペックな優秀日傘

日傘が欠かせないこの季節。またしてもダイソーで優秀なアイテムを発見してしまいました！UVカット＆遮光率99％と、100均の商品とは思えないハイスペックな晴雨兼用日傘。さらに軽量で持ち運びやすく、遮熱効果も期待でき使い勝手も抜群です。それでいて価格は700円とかなりお手頃！これは他店も号泣レベル…！

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商品情報

商品名：遮光折りたたみ傘（軽量タイプ）

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833675

軽くて持ち運びやすい！ダイソーの『遮光折りたたみ傘（軽量タイプ）』

日傘が欠かせないこの季節。最近はダイソーでも日傘を手頃に買えるようになりましたが、またしても凄いアイテムが登場していました。

今回は、こちらの『遮光折りたたみ傘（軽量タイプ）』をご紹介します。筆者が訪れた店舗では、傘売り場に陳列されていました。

価格は770円（税込）と、プチプラの日傘の中でもかなりお手頃！他店だと安くても2,000円前後するので、かなりお得に感じます。

グラスファイバー骨を使用しており、軽量なのが特徴。晴雨兼用タイプなので、これ1つで安心してお出かけできます。

さらに遮熱効果も期待でき、UVカット＆遮光率99％と、プチプラながらにかなりハイスペックです！

しっかり収納袋が付いており、持ち運びやすさも抜群。

傘本体はシンプルな無地の黒で、どんなシーンでも使いやすいです。

どれくらい軽いのかを示すために、家庭用はかりで計量してみました。すると、微妙な個体差はあるとは思いますが175.5gでした！

“プチプラの傘は重い”というイメージがありましたが、この傘は圧倒的に軽いので持ち運びが苦になりません。

実際の涼しさや使い心地の良さは？

スライドすることで開け閉めができるタイプです。

風が強く、気温も高く暑いと感じる日に使用してみました。

風で傘がひっくり返ることはありましたが、壊れることはありませんでした。プチプラなのに意外と丈夫な作りで驚きました！

遮熱効果についてですが、確かに涼しいと感じました！直射日光が当たっていた部分は、熱くて肌がじりじりするような感覚がありましたが、この傘を使うことで日差しを遮ってくれて、いくらか涼しかったです！

高価でもっとスペックが高い日傘には正直敵わない部分もあるかと思いますが、低価格の日傘でこれだけの実力があるなら、日常使いには個人的には十分だと思いました。

今回は、ダイソーの『遮光折りたたみ傘（軽量タイプ）』をご紹介しました。

夏は暑さ対策グッズをいろいろと買い揃えなければならないので、他店だと値が張る日傘をお安く購入できるのは嬉しい限り！気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。