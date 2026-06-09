フランス出身のシンガーソングライター オスカー・アントンが、6月9日のMUSIC BAR HOKAGE公演を皮切りに日本ツアー『OSCAR ANTON LIVE IN JAPAN』を3都市で開催する。

（関連：Deftones、15年ぶりの単独来日公演完遂 進化し続けてたどり着いた黄金期、熱狂と絆の真実）

累計2億5,000万回を超えるストリーミング再生を記録する彼は、作詞作曲からレコーディング、リリースに至るまですべてを自身で手がけるDIY精神あふれるアーティスト。自身のレーベル『OA Records』を主宰し、世界中のリスナーを魅了してきた。また、シングル「Monde Nouveau」（2024年）はInstagramやTikTokでバイラルヒットを記録し、再生回数1,200万回を突破。TikTokの『All Time Top Tracks』にもランクインし、その名をさらに世界へと広げた。

同ツアーは、アジア各地を巡る最新プロジェクトの一環。今年、これまで制作拠点としてきた地下スタジオを飛び出し、アジア各地を旅しながら現地アーティストとのコラボレーションやライブ活動を展開してきたオスカーは、自身のルーツであるフランス語の楽曲を中心に、毎月新曲とライブセッションを発表する壮大なプロジェクトを進行中だ。

初のジャパンツアーでは、旅先で出会う文化や人々から得たインスピレーションと洗練されたポップセンスが融合する最新章を楽しめるという。なお、同ツアーの詳細は各会場のHPにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）