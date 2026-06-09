100均でリアルに3回リピ買い！準備もお手入れもとにかく楽！マニア激推しキッチン便利グッズ

卵を菜箸で混ぜると、白身をしっかり切れないのが悩み…。かといって、泡立て器を使うのも洗い物が面倒です。そんな悩みには、セリアの『ちょい混ぜマドラー』！卵を効率よく混ぜられて、シンプルな構造で洗い物も楽。インスタントコーヒーやスープのかき混ぜにも便利です。筆者も3回リピート買いしているほどお気に入り！

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商品情報

商品名：ウィムッシュ ちょい混ぜマドラー

価格：￥110（税込）

耐熱温度（約）：140℃

販売ショップ：セリア

JANコード：4956810803545

セリアの『ちょい混ぜマドラー』は料理の下準備もお手入れも楽！

卵を混ぜる際、菜箸だとなかなか白身が切れなくて混ざりにくいですよね。かといって大きな泡立て器を使うのも、洗い物のことを考えると少々手間に感じます。

そこでおすすめなのが、セリアのキッチングッズ売り場で展開されている『ウィムッシュ ちょい混ぜマドラー』という商品。

“ちょい混ぜ”という名のとおり、卵をちょこっと混ぜるのに便利なコンパクトサイズのキッチングッズです。筆者は3回リピートしているくらいお気に入りです！

先端の混ぜ部がシャープな形状になっているのが特徴。これによって卵をしっかりと切りながら効率よくスピーディーにかき混ぜることができます。

さらに、シンプルな構造なので洗いやすいのもGOOD。溝がないので泡立て器よりも水分を拭き取りやすく、ストレスなく使い続けられます！

フック穴付きで吊るして保管でき、置き場所に困らないのも◎サイズが小さく、買い替えの際に処分しやすい点も魅力です。

卵はしっかり混ぜられる？他の使い道は？

ちょい混ぜマドラーは特別なテクニックが要らず、軽い力で素早くかき混ぜるだけで卵をしっかり撹拌できます。白身の塊を切りやすく、菜箸を使うよりも手が疲れにくいです。

耐熱温度が約140℃と高いので、インスタントコーヒーやスープをかき混ぜる際にも便利。また、手作りドレッシングなどを混ぜる際にもサッと使えるので、1つあると何かと重宝します！

ただし、ポリプロピレン製なのと、混ぜ部と持ち手の境目部分の厚みがあまりないので、ボウルなどに押し付けたり強くかき混ぜると曲がってしまいます。筆者はそれで過去に1本ダメにしてしまった経験があるので、参考にしてみてください。

今回は、セリアの『ウィムッシュ ちょい混ぜマドラー』をご紹介しました。

泡立て器を使うまでもないけれど、サッと手早く食材をかき混ぜたい！というときにぴったり。ずっと販売していてほしいと思える優秀なアイテムです！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。