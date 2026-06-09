見かけたら買い溜め推奨！「もう乾麺には戻れない…」100円とは思えない国産食品

ダイソーの食品売り場で見つけた『讃岐の梅そうめん』は、100円とは思えないクオリティの国産生麵。一般的なそうめんよりやや太めで、つるっとした喉越しともっちりとした弾力が特徴。もう乾麵には戻れなくなるほど食べ応えがあります。さらに、鼻からほんのりと梅の香りが抜けて美味。見かけたら買い溜め推奨です！

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商品情報

商品名：讃岐の梅そうめん

価格：￥108（税込）

内容量（約）：130g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580113177401

100円とは思えない！さっぱり美味しい梅そうめんをレビュー

ダイソーの食品売り場でGETした『讃岐の梅そうめん』は、もう乾麵には戻れなくなるほどのハイクオリティな国産食品。

香川県坂出市にある株式会社さぬき麺心の商品で、公式HPでは、「匠の技でこだわりの麺づくりを貫いている」との記載がありました。

国内産小麦が使用されており、細めに切り出した生タイプのそうめん。讃岐ならではの、そして、乾麺では味わえない生麺の喉越しが期待できます。

美味しい茹で方は、まず麺を沸騰したお湯に投入します。お湯は1袋あたり1Lが目安です。

火が通って麺が浮き上がったら、30秒ほど茹でてお好みの柔らかさに調整します。茹で上がった麺は冷水で水洗いし、芯まで冷やしたら完成です。

ダイソーで買える『讃岐の梅そうめん』の気になる香りや食感は？

梅の風味は見た目ほど強く主張しません。じっくり味わうと鼻からほんのり梅のさっぱりした香りが抜けていく程度の、控えめなバランスです。

薬味はネギやわさびのような強い香りのものより、大葉やごまのように風味を引き立てる食材が相性良し。

さらに爽やかさを強めたい場合は、梅干しを加えるのもおすすめです。

麵自体は一般的な乾麵に比べてやや太め。そうめんのつるっと感はもちろん、食べ応えのあるもっちり食感が楽しめます。

忙しい日でもさっと作れるので、夏場の定番メニューとしてもかなり優秀です。

今回は、ダイソーの『讃岐の梅そうめん』をご紹介しました。

買い溜めしたいほど美味しいダイソーの100円梅そうめん。気軽に試せるので、見かけたらぜひ手に取ってみてほしい一品です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。