「爆美女すぎて無理」畑芽育、韓国アイドル風メイクを披露！ 「可愛すぎてキレそう」「モノが違う」
俳優の畑芽育さんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『畑芽育とFUN Time』（ニッポン放送）の公式X（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。畑さんが「韓国アイドル風メイクした時の写真」を公開し、絶賛の声が上がっています。
【写真】畑芽育の韓国アイドル風メイク
ファンからは「ちょっと可愛すぎてキレそう」「爆美女すぎて無理」「AI加工が負けるくらい美しい」「モノが違う」「永久保存版」「あーほんとにこんな顔になりたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】畑芽育の韓国アイドル風メイク
「AI加工が負けるくらい美しい」同アカウントは「韓国に一人旅した畑芽育。韓国アイドル風メイクした時の写真、届きました！」とつづり、2枚の写真を投稿。ぷっくりとした大きな涙袋と、透明感抜群な白い肌が特徴的なメイクで、畑さんの美しさが際立っています。ベッドに寝そべって撮影したセルフィーもオフ感があってとても貴重なショットです。
予告動画も公開同日に予告動画も公開。「韓国に一人旅へ行った畑さん。とにかく寂しかったようです」とあるように、本編では韓国旅行の話をしているようです。また、動画の畑さんは「韓国アイドル風メイク」とは打って変わり、すっぴんのようなかなり薄めの顔立ちに見えます。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)