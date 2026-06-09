山本山は、日本橋に構える、旗艦店「山本山 ふじヱ茶房」において週末限定で営業する「山本山 嘉兵衛」を、これまでの鮨会席から「割烹懐石料理」へとリニューアルした。創業以来受け継いできた「お茶」と「海苔」を主役に、日本の四季を映す旬の食材を取り入れた割烹懐石料理を提供。職人の技と感性が息づく一皿一皿を通じて、山本山ならではの新たな食体験を届ける。

今回「山本山 嘉兵衛」は、これまで好評を得ていた鮨会席から、新たに割烹懐石料理へと刷新する。1690年（元禄3年）の創業以来、山本山は「お茶」と「海苔」の価値を追求してきた。日本の食文化を支える二つの素材を軸に懐石料理の伝統を大切にしながらも、四季折々の旬の食材を織り交ぜながら“五感で味わう懐石”を提案する。料理に寄り添う日本酒やお茶も用意し、接待や大切な会食はもちろん、貸切での利用も受け付けている。山本山の創業の地である日本橋の趣ある空間の中で、その時、その季節、その一席にしかない特別な時間を愉しんでほしい考え。

［コース内容］

季節の御献立（夜の懐石）

内容：食前茶、始肴、茶彩、海苔彩、椀物、造里、煮合、凌ぎ、強肴、口替り、醍醐三昧、合肴、御飯、甘味

価格：2万2000円（税込)

※コースのみ予約制・内容は時期によって変わる

［店舗情報］

店舗名：山本山 嘉兵衛

所在地：東京都中央区日本橋2−5−1 日本橋郄島屋三井ビルディング 1階

営業日：毎週金曜日、土曜日（ディナータイムのみ営業）

営業時間：18:00〜22:00 （21:00L.O.）

座席数：カウンター 5席

※日本橋郄島屋S.C.休館日に準じ、臨時休業となる場合がある

※支払いはキャッシュレス決済のみとなる

キャンセルポリシー：予約日当日のキャンセルは、コース料理の100％の取消料を申し受ける

予約・問い合わせ 電話予約：03−3271−3273（11:00〜18:00）

リニューアル日：6月5日（金）

山本山＝https://yamamotoyama.co.jp