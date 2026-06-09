中澤佑二、元日本代表の技披露 岡田准一感激「さすが。プロ魅せましたね」
元サッカー日本代表DFの中澤佑二が9日、都内で行われたマクドナルドの日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントに登壇。おもちゃのボールで技を見せた。
【写真】さすが！おもちゃのボールでリフティングを成功させた中澤佑二
柔らかい素材のサッカーボールを見た中澤は「サッカーボールを見ると血が騒ぎます」とにやり。「僕ね、足元じゃないんですよ。ヘディングしかしたことがない。だから、リフティングという名のことは、未だかつてあまりやったことがない」と弱音を吐きながらも、リフティングを成功させた。
その姿に岡田准一は「さすが。プロ魅せましたね」と感激。影山優佳は「メンタルもすごい！」と絶賛。会場からは拍手が沸いた。
同商品は、FIFAワールドカップ2026開催を記念して発売される。大会が開催される北中米をイメージし、8種類の商品を開発。『VIVA！ワールドマック』として、17日から期間限定で販売される。
岡田が出演する新テレビCM「ワールドカップ『代表発表』」篇は、16日から放映される。
【写真】さすが！おもちゃのボールでリフティングを成功させた中澤佑二
柔らかい素材のサッカーボールを見た中澤は「サッカーボールを見ると血が騒ぎます」とにやり。「僕ね、足元じゃないんですよ。ヘディングしかしたことがない。だから、リフティングという名のことは、未だかつてあまりやったことがない」と弱音を吐きながらも、リフティングを成功させた。
同商品は、FIFAワールドカップ2026開催を記念して発売される。大会が開催される北中米をイメージし、8種類の商品を開発。『VIVA！ワールドマック』として、17日から期間限定で販売される。
岡田が出演する新テレビCM「ワールドカップ『代表発表』」篇は、16日から放映される。