マザーハウス、バングラデシュ製のポリウレタンと長年磨き続けた本革の美しさを掛け合わせた「Dual−Core Series」を発売
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、バングラデシュ製のポリウレタンと、長年磨き続けた本革の美しさを掛け合わせた「Dual−Core Series（デュアル コア シリーズ）」を発売した。
年々、夏が暑く、そして長くなるなかで、消費者の生活に寄り添った商品を届けたいと、ずっと考えてきた。
長い夏を、バッグと共に、もっと快適に軽やかに過ごすことができないか。そして、それをバングラデシュの素材でつくることができたら−−そんな想いから、同社では、バングラデシュで開発された「水性ポリウレタン」を採用したという。軽やかでありながら、生産工程としても環境負荷の低い素材で、安心して使えるように。マザーハウスが長年磨いてきたレザーの美しさを組み合わせることで、上品な装いにも合わせられるようにと想いを込めて生まれた。
ポリウレタンの素材としての「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」。2つのコンビネーションで、夏空の下でも、せわしない日々の中でも、機能もスタイルも、どちらも大切にし、様々なシーンで使える。
A4がジャストサイズで収納できる、トート。アクティブにシーンを選ばず持てる、バックパック。より上品に持てる、ワンショルダー。用途とシーンに合わせて、サイズと型を3つ用意した。カラーは、どんなシーンでも使い勝手のよいブラックと、コーデを格上げしてくれるグレージュ、やわらかい印象を生み出すベージュ。スタイルに合わせて選べるように、3型×3色の組み合わせでつくった。
［小売価格］
Dual−Core Tote：3万4100円
Dual−Core One Shoulder：3万7400円
Dual−Core Backpack：3万9600円
（すべて税込）
マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp