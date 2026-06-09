「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、バングラデシュ製のポリウレタンと、長年磨き続けた本革の美しさを掛け合わせた「Dual−Core Series（デュアル コア シリーズ）」を発売した。

年々、夏が暑く、そして長くなるなかで、消費者の生活に寄り添った商品を届けたいと、ずっと考えてきた。



「Dual−Core Tote」

長い夏を、バッグと共に、もっと快適に軽やかに過ごすことができないか。そして、それをバングラデシュの素材でつくることができたら−−そんな想いから、同社では、バングラデシュで開発された「水性ポリウレタン」を採用したという。軽やかでありながら、生産工程としても環境負荷の低い素材で、安心して使えるように。マザーハウスが長年磨いてきたレザーの美しさを組み合わせることで、上品な装いにも合わせられるようにと想いを込めて生まれた。



「Dual−Core Backpack」

ポリウレタンの素材としての「強さ」と、マザーハウスが長年磨き続けた本革の「美しさ」。2つのコンビネーションで、夏空の下でも、せわしない日々の中でも、機能もスタイルも、どちらも大切にし、様々なシーンで使える。



「Dual−Core One Shoulder」

A4がジャストサイズで収納できる、トート。アクティブにシーンを選ばず持てる、バックパック。より上品に持てる、ワンショルダー。用途とシーンに合わせて、サイズと型を3つ用意した。カラーは、どんなシーンでも使い勝手のよいブラックと、コーデを格上げしてくれるグレージュ、やわらかい印象を生み出すベージュ。スタイルに合わせて選べるように、3型×3色の組み合わせでつくった。

［小売価格］

Dual−Core Tote：3万4100円

Dual−Core One Shoulder：3万7400円

Dual−Core Backpack：3万9600円

（すべて税込）

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp