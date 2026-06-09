ゴールデンボンバー樽美酒研二、見事に割れたシックスパック披露 肉体美にファン悶絶「バキバキだ」「躍動感がすごい」
【モデルプレス＝2026/06/09】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が6月9日、自身のInstagramを更新。ステージでの上裸姿を公開し、話題となっている。
【写真】45歳金爆メンバー「バキバキだ」見事に割れたシックスパック
樽美酒は「おはようございます 今日も自分を大切に」とコメントを添え、ステージ上でのパフォーマンス中の写真を複数枚投稿。「45 Darvish Kenji」と書かれた白いパンツに上裸姿でマイクを握り、走ったり飛んだりポーズを決めたりしている姿を公開している。何も着ていない上半身は見事に鍛え上げられており、6つに割れた腹筋や上腕筋などが際立っている。
この投稿には「バキバキだ」「カッコよすぎる」「努力の賜物」「筋肉だけじゃなくて表情も見もの」「躍動感がすごい」「またライブ行きたいな」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳金爆メンバー「バキバキだ」見事に割れたシックスパック
◆樽美酒研二、鍛え上げられた腹筋披露
樽美酒は「おはようございます 今日も自分を大切に」とコメントを添え、ステージ上でのパフォーマンス中の写真を複数枚投稿。「45 Darvish Kenji」と書かれた白いパンツに上裸姿でマイクを握り、走ったり飛んだりポーズを決めたりしている姿を公開している。何も着ていない上半身は見事に鍛え上げられており、6つに割れた腹筋や上腕筋などが際立っている。
◆樽美酒研二の投稿に反響
この投稿には「バキバキだ」「カッコよすぎる」「努力の賜物」「筋肉だけじゃなくて表情も見もの」「躍動感がすごい」「またライブ行きたいな」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】