樽美酒研二／2016年撮影（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/06/09】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が6月9日、自身のInstagramを更新。ステージでの上裸姿を公開し、話題となっている。

【写真】45歳金爆メンバー「バキバキだ」見事に割れたシックスパック

◆樽美酒研二、鍛え上げられた腹筋披露


樽美酒は「おはようございます 今日も自分を大切に」とコメントを添え、ステージ上でのパフォーマンス中の写真を複数枚投稿。「45 Darvish Kenji」と書かれた白いパンツに上裸姿でマイクを握り、走ったり飛んだりポーズを決めたりしている姿を公開している。何も着ていない上半身は見事に鍛え上げられており、6つに割れた腹筋や上腕筋などが際立っている。

◆樽美酒研二の投稿に反響


この投稿には「バキバキだ」「カッコよすぎる」「努力の賜物」「筋肉だけじゃなくて表情も見もの」「躍動感がすごい」「またライブ行きたいな」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】