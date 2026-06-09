2児の母・高橋ユウ「テレビ局まで付き添いしてくれた」3歳次男との手繋ぎ2ショット 生放送終了後の行動に「キュンとしちゃう」「後ろ姿がたくましくなってる」
【モデルプレス＝2026/06/09】モデルの高橋ユウが6月9日、自身のInstagramを更新。息子との後ろ姿2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】35歳2児の母モデル「後ろ姿がたくましくなってる」3歳次男との手繋ぎ2ショット
高橋は「テレビ局まで付き添いしてくれた 生放送終わりにエレベーター前で待っててくれてトキメキ 絶大なる味方でいてくれてありがとう」と記し、写真を投稿。背筋を伸ばしてしっかりとした足取りの、3歳の次男と手を繋いで歩く後ろ姿の写真を公開した。
また。子連れでの出勤に関して「マネージャーさんやスタイリストさんメイクさん、お仕事しながらお世話もしてくれてありがとうございます」と、現場で面倒を見てくれる人たちへの感謝の気持ちをつづっている。
この投稿に「なんてカッコいいの」「付き添い嬉しすぎる」「2人とも姿勢がいい」「堂々としてていいね」「後ろ姿がたくましくなってる」「可愛い盛りだよね」「キュンとしちゃう」など反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳2児の母モデル「後ろ姿がたくましくなってる」3歳次男との手繋ぎ2ショット
◆高橋ユウ、3歳息子との2ショット公開
高橋は「テレビ局まで付き添いしてくれた 生放送終わりにエレベーター前で待っててくれてトキメキ 絶大なる味方でいてくれてありがとう」と記し、写真を投稿。背筋を伸ばしてしっかりとした足取りの、3歳の次男と手を繋いで歩く後ろ姿の写真を公開した。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿に「なんてカッコいいの」「付き添い嬉しすぎる」「2人とも姿勢がいい」「堂々としてていいね」「後ろ姿がたくましくなってる」「可愛い盛りだよね」「キュンとしちゃう」など反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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