LE SSERAFIM・ウンチェ、“彼女感”あふれる猫耳姿にファンメロメロ「たまらん…」「デート気分」

LE SSERAFIMのウンチェが、キュートなビジュアルでファンを魅了した。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、「童心に帰って」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ウンチェ、“彼女感”あふれる猫耳姿「デート気分」

公開された写真には、ソウルの人気テーマパーク「ロッテワールド」を訪れたウンチェの姿が収められている。園内のショップで猫耳のカチューシャを身につけた彼女のキュートな表情にファンの視線が集中した。

投稿を見たファンからは「彼女感すごい」「可愛すぎる」「たまらん…」「デート気分」などのコメントが寄せられている。

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは、6月11日〜12日（現地時間）に米ロサンゼルスで行われる収録「Under The Ghost」とイベント「iHeartRadio LIVE with LE SSERAFIM on TikTok Live」に出演する予定だ。

（写真＝ウンチェInstagram）

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。