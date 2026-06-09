ミセス藤澤涼架「クスシキ」MVでの3人の“裏設定”・ストーリー告白「かなり凝って作ってます」
【モデルプレス＝2026/06/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、6月8日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。「クスシキ」のミュージックビデオの裏設定について語った。
【写真】陰陽師・将軍…“裏設定”話題のミセス人気楽曲MV
2025年4月5日にリリースした楽曲「クスシキ」。TVアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマに起用され、公式YouTubeチャンネルにて公開されたミュージックビデオでの独特の世界観も話題を集めた。
今回、同番組では 『第1回 藤澤涼架 クイズ こたえあわせ』の企画を実施。先週の放送でリスナーに対して出題されたクイズの解答発表を行い、藤澤から「『クスシキ』のミュージックビデオ。それぞれのキャラクターに役割があるのですが、藤澤先生のキャラクターの役割はなんでしょう？」といった質問も出題されていた。
藤澤は「これ激ムズですよ！これは藤澤先生もちゃんと見ま〜す（笑）」と確認しつつ「正解は…『知力、政治を司る役割』」と回答を発表。「これも実は去年の『ミセスLOCKS！』で喋っていたんですよね！」と懐かしみつつ、「ミュージックビデオをかなり凝って作ってますよということで。もちろんミュージックビデオは歌と音楽が流れているという、そういうものですから実際にキャラクターたちが喋ったりとかそういうのはないですけれども、そのなかでもちゃんとそれぞれの役割、設定とかを作り込んだうえでバトルが繰り広げられているわけですね！」と語った。
また「大森先生は『陰陽師。霊力を司るキャラクター』、若井さんは『将軍。武力を司るキャラクター』として登場しています」と大森元貴、若井滉斗の設定も説明。「3人の均衡、エネルギーバランスみたいのが保たれてあの世界が成り立っているんですけれど。ちょっとバトルが起きてそのバランスが崩れて、また再び仲良くなってみたいなお話だったんじゃないかなと思います！」とミュージックビデオのストーリーを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
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◆藤澤涼架「クスシキ」MVの“裏設定”告白
2025年4月5日にリリースした楽曲「クスシキ」。TVアニメ「薬屋のひとりごと」第2期第2クールのオープニングテーマに起用され、公式YouTubeチャンネルにて公開されたミュージックビデオでの独特の世界観も話題を集めた。
藤澤は「これ激ムズですよ！これは藤澤先生もちゃんと見ま〜す（笑）」と確認しつつ「正解は…『知力、政治を司る役割』」と回答を発表。「これも実は去年の『ミセスLOCKS！』で喋っていたんですよね！」と懐かしみつつ、「ミュージックビデオをかなり凝って作ってますよということで。もちろんミュージックビデオは歌と音楽が流れているという、そういうものですから実際にキャラクターたちが喋ったりとかそういうのはないですけれども、そのなかでもちゃんとそれぞれの役割、設定とかを作り込んだうえでバトルが繰り広げられているわけですね！」と語った。
◆大森元貴・若井滉斗の“裏設定”もトーク
また「大森先生は『陰陽師。霊力を司るキャラクター』、若井さんは『将軍。武力を司るキャラクター』として登場しています」と大森元貴、若井滉斗の設定も説明。「3人の均衡、エネルギーバランスみたいのが保たれてあの世界が成り立っているんですけれど。ちょっとバトルが起きてそのバランスが崩れて、また再び仲良くなってみたいなお話だったんじゃないかなと思います！」とミュージックビデオのストーリーを明かしていた。（modelpress編集部）
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