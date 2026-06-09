BOYNEXTDOOR、1stフルアルバム『HOME』初披露に大反響！世界160の国と地域のファンが熱狂

BOYNEXTDOORのカムバックを、世界中のファンが見守った。

ショーケースの生配信には、なんと160の国と地域から視聴が集まった。

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BOYNEXTDOORは6月8日、1stフルアルバム『HOME』の発売を記念したショーケース「BOYNEXTDOOR 1st Studio Album ‘HOME’ COMEBACK SHOWCASE」を開催した。

イベントはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルと、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」で生配信された。Weverseによると、韓国、アメリカ、日本、中国、インドネシアなど、160の国と地域のファンが視聴したという。

この日、BOYNEXTDOORは新アルバムのタイトル曲『VIRAL』のステージを初披露した。デビュー以来、一貫してハンドマイクを使用してきた彼らだが、今回はパフォーマンスをより効果的に見せるため、ヘッドセットマイクを着用。両手が自由になったことで、より完成度の高いパフォーマンスを披露した。激しい振り付けの中でも安定した歌唱力を見せ、ステージの完成度をさらに高めた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

収録曲のステージでは、それぞれ異なる魅力を発揮し、幅広い表現力を証明した。『ddok ddok ddok』ではキレのあるラップで強烈なカリスマ性を放ち、『06070』では感性豊かな魅力を見せた。『ADIOS!』では爽快でエネルギッシュなパフォーマンスが際立った。

また、メンバーたちはアルバム収録曲を紹介しながら、その場でアカペラの一節を披露し、会場から大きな歓声を引き出した。

今回のアルバムでは初めてグループ名をアルバムクレジットに掲載したBOYNEXTDOORは、「最も個人的な空間である“HOME”で、心の奥深くにしまっていた本音を打ち明けた」と語った。

さらに、「ONEDOOR（ファンダム名）も、こうしたクレジットを見たいと思っていたはずだ。これまで制作に参加してきたメンバーたちがたくさん助けてくれたおかげで、伝えたかったことを音楽で表現できて誇らしかった。メンバー同士でたくさん話し合ったことで、より親しくなれた」と振り返った。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

6人のメンバーは制作秘話だけでなく、トレーラーやコンセプトフォト、コンセプトフィルムの撮影エピソードも明かした。BOYNEXTDOORは、「フルアルバムを携えて久しぶりに戻ってきたが、ONEDOORの熱い反応を見ていると、良い作品を作れたと実感する」とし、「ステージをご覧になれば分かると思うが、僕たちは全員が特別な覚悟を持って戻ってきた。10年後、20年後にもこの瞬間が輝かしい記憶として残るよう、今回の活動にも全力を尽くしたい。BOYNEXTDOORの青春を詰め込んだこのアルバムを、ぜひ一緒に楽しんでほしい」と真心のこもった思いを伝えた。

公演終了後にはアンコールを求める声が相次ぎ、メンバーたちは再びステージに登場。『ddok ddok ddok』『I Feel Good』『Earth, Wind & Fire』『ADIOS!』を熱唱し、ファンの声援に応えた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）

なお、BOYNEXTDOORは6月8日18時に1stフルアルバム『HOME』をリリースした。同日19時にはMelonのリアルタイムチャート「TOP100」で20位に初登場し、9日午前0時には5位まで上昇。また、9日午前7時時点で韓国ユーチューブの人気急上昇音楽ランキング4位を記録したほか、日本、シンガポール、台湾、ニュージーランドのチャートでも上位にランクインした。

さらに、同日午前0時時点でMelon「TOP100」と日本のLINE MUSIC「New Song Top 100」にアルバム収録曲すべてがチャートイン。アルバムは9日午前7時までに、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、ブラジル、日本、インドネシア、香港、台湾など計16の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートにランクインした。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。