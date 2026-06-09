中町綾、胸元ざっくりドレスで乾杯ショット公開「セクシーすぎる」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2026/06/09】YouTuberの中町綾が6月8日までに自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「セクシーすぎる」胸元ざっくりドレス姿
中町は「Cheers to the night」（夜に乾杯）と言葉を添えて、複数枚の写真を投稿。夜景を背景にグラスを手にした乾杯のショットで、胸元がざっくりと開いたホルターネックの黒いドレス姿を披露しており、美しいボディラインをのぞかせた。
この投稿は「セクシーすぎる」「ハリウッド女優みたい」「目の保養になる」「大人っぽい」「めちゃくちゃ似合う」「色っぽい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「セクシーすぎる」胸元ざっくりドレス姿
◆中町綾、胸元開いたドレス姿披露
中町は「Cheers to the night」（夜に乾杯）と言葉を添えて、複数枚の写真を投稿。夜景を背景にグラスを手にした乾杯のショットで、胸元がざっくりと開いたホルターネックの黒いドレス姿を披露しており、美しいボディラインをのぞかせた。
◆中町綾の投稿に反響
この投稿は「セクシーすぎる」「ハリウッド女優みたい」「目の保養になる」「大人っぽい」「めちゃくちゃ似合う」「色っぽい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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