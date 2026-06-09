◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 周南公立大１１―１奈良学園大＝５回コールド＝（９日・神宮）

大舞台で輝いた。前身の徳山大時代を含めて８年ぶりの出場となった周南公立大が、２年連続２３度目の出場の奈良学園大（近畿学生）を圧倒し、２回戦進出を決めた。打線が１２安打１１得点と爆発。投げては先発の主将、早川彰太郎（４年＝西日本短大付）が５回１失点、３奪三振の好投で相手打線を抑えた。「バッター陣が点を取ってくれたので、自分も楽に投げられた。うれしいの一言です」と喜びをかみ締めた。

２０２２年に公立化されて以来初の出場。２期生にあたる現４年は苦労を経験している。「受験に受からないと入れなくなったことで、人数が集まらなかった」。部員が減る中、昨春リーグ戦では最下位。入れ替え戦も経験した。「一人一人の野球に対する思いが強いチーム。投手も野手に絡んで一緒に練習することが増えた。その中で気が付いた部分を互いに言えるようになった」。チームの団結を高め、大舞台への切符をつかんだ。

最速１３９キロながら、今春のリーグ戦では防御率１・２３。「球速があるタイプではない。テンポよく打ち取って、守備の時間を短く攻撃につなげることをいる。テンポは一番重きを置いている」。この日もテンポの良い投球で狙いを絞らせなかった。

チームを勝利に導いたエースは、冷静に課題も分析した。「少し四球が多かった。そこを楽に打たせて取れれば、野手も流れが良くいけた」と４四球を反省。４回には先頭打者に右翼席への一発を浴びたが、「野手からも『ホームランはいいよ』と言われていたので、すぐ切り替えた」と頼もしく投げきった。

大舞台での初勝利に「全国の舞台に出て１勝できたことは、徳山大学のＯＢの方にもいい報告ができる」と喜びつつも、目標は徳山大時代のベスト８を超え。苦労を乗り越えてきたナインから目が離せない。