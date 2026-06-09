J.T.ポストンが6.4億獲得 松山英樹、久常涼は後退【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「メモリアル・トーナメント」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
今大会で2年ぶりの勝利を挙げたJ.T.ポストン（米国）が400万ドル（約6億4000万円）を獲得。今季通算を460万9788ドル（約7億3800万円）として、109位から16位にジャンプアップした。松山英樹は43位タイで7万ドル（約1120万円）獲得にとどまり、6ランクダウンの31位。52位（賞金4万9000ドル）に終わった久常涼は36位から38位に順位を落とした。金谷拓実は133位をキープ。平田憲聖は149→150位、中島啓太は155→156位に順位を落とした。スコッティ・シェフラー（米国）はキャメロン・ヤング（米国）との入れ替わりで、ランキング1位に浮上した。
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松山英樹が結婚を伏せていた理由 素顔を見せない哲学
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