【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生へ 気象庁予想天気図

９日（火）夜の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。この「熱帯低気圧」は「梅雨前線」に取り込まれ、沖縄県や鹿児島県の奄美地方では大雨のおそれがあります。

【▶画像で掲載】雨風シミュレーション（６月１４日（日）まで） 【▶画像で掲載】全国各都市の週間予報（６月１６日（火）まで）を画像で掲載しています。

【予想天気図】熱帯低気圧は・・・・

台湾の南西に現れる「熱帯低気圧」は、１０日（水）には「梅雨前線」に取り込まれ「温帯低気圧」になる予想です。

「元熱帯低気圧」の「温帯低気圧」が通過する、沖縄県や鹿児島県奄美地方は、大雨のおそれ高く、土砂災害に厳重に警戒してください。１３時現在、鹿児島県の十島村に「レベル４土砂災害危険警報」が発表されています。

雨風シミュレーション・１４日（日）まで

シミュレーションでも「熱帯低気圧」が「梅雨前線」に取り込まれ、「温帯低気圧」に変わり、日本の南の海を進んで行くと予想しています。

しかし、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。台湾付近で予想される「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

関東甲信地方まで梅雨入りしましたが、早くも梅雨の中休みが多くなりそうです。

・