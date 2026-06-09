【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：186円大台突入も米雇用統計後に急反落、184円岩盤サポートからの再起をかけた神経質な足固めへ
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：186円大台突入も米雇用統計後に急反落、184円岩盤サポートからの再起をかけた神経質な足固めへ
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのユーロ円は、前回レポートで指摘した「186.00円の大台突破」を一時的に達成し、一時186.21円まで上値を伸ばすなど強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて184円台まで大幅に押し戻される、極めてボラティリティの激しい1週間となった。週明け8日（月）には一時184.01円まで深く調整する展開となったものの、最重要岩盤支持線である184.00円の節目手前で強固な押し目買いを確認。足元は184円台後半へと買い戻され、底堅さを模索する展開となっている。
186円大台突破と上値定着を巡る激しい攻防（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に一時185.98円まで上昇して大台を激しくテストした流れを引き継ぎ、2日（火）には186.00円の節目をクリアして一時186.20円まで上昇。3日（水）17:00台には一時185.12円まで突発的に深く押し戻される場面もあったが即座に反発。4日（木）のNY時間には再び186.08円と大台を回復するなど、日欧金利差を背景とした円売り優勢の地合いの中で186円台定着に向けた底堅い歩みを継続していた。
米雇用統計後の急反落と185円台割れ（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の18:00～19:00台には週高値となる186.21円まで買い進められていたが、雇用統計発表（サプライズに伴うドル高・円買いやクロス円全体の急速なポジション調整）をきっかけに売りが殺到。21:00台に185.63円へと沈むと、NY時間にかけて下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には184.73円と、185.00円の大台を割り込む形で引けた。
週明けの184円岩盤テストと足元の反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半（17:00台）にかけて調整売りが先行し、一時184.01円まで水準を切り下げた。前回レポートで指摘した「最重要岩盤支持線（184.00円）」を激しくテストする格好となったが、この大台手前では猛烈な押し目買いが入りV字反発を達成。引けにかけて184.78円まで押し戻した。
本日6月9日（火）午前現在、直近では184.80円台（安値184.61円、11:00時点184.84円）で推移。184.00円近辺のサポートの強固さを改めて証明したことで、激しい調整一巡からの反転の機をうかがっている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米国雇用統計を受けた世界的なポジション調整」と「今週11日のECB理事会を前にした警戒感」の交錯が大きな背景となっている。
欧州・米国側（急激なボラティリティとイベント警戒）： 5日の米雇用統計でのサプライズを機に、それまで積み上がっていた円売り（ユーロ買い）ポジションの巻き戻しが一気に加速した。さらに、今週11日（木）に控える欧州中央銀行（ECB）理事会での利下げ開始がほぼ確実視される中、その後の利下げペースに対する不透明感も実需の利益確定売りを誘う要因となり、一時的にユーロの上値を圧迫している。
日本側（調整局面での岩盤の強さ）： 186.00円台への突入局面では、本邦当局による為替介入リスクや心理的抵抗が強く意識された。しかし、根本的な「日欧の実質金利差の大きさ」という地合いは変わっていないため、184.01円への急落局面は結果的に格好の「押し目買いの好機」と捉えられ、184円割れを断固として拒否する底堅さにつながっている。
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのユーロ円は、前回レポートで指摘した「186.00円の大台突破」を一時的に達成し、一時186.21円まで上値を伸ばすなど強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて184円台まで大幅に押し戻される、極めてボラティリティの激しい1週間となった。週明け8日（月）には一時184.01円まで深く調整する展開となったものの、最重要岩盤支持線である184.00円の節目手前で強固な押し目買いを確認。足元は184円台後半へと買い戻され、底堅さを模索する展開となっている。
186円大台突破と上値定着を巡る激しい攻防（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に一時185.98円まで上昇して大台を激しくテストした流れを引き継ぎ、2日（火）には186.00円の節目をクリアして一時186.20円まで上昇。3日（水）17:00台には一時185.12円まで突発的に深く押し戻される場面もあったが即座に反発。4日（木）のNY時間には再び186.08円と大台を回復するなど、日欧金利差を背景とした円売り優勢の地合いの中で186円台定着に向けた底堅い歩みを継続していた。
米雇用統計後の急反落と185円台割れ（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の18:00～19:00台には週高値となる186.21円まで買い進められていたが、雇用統計発表（サプライズに伴うドル高・円買いやクロス円全体の急速なポジション調整）をきっかけに売りが殺到。21:00台に185.63円へと沈むと、NY時間にかけて下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には184.73円と、185.00円の大台を割り込む形で引けた。
週明けの184円岩盤テストと足元の反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半（17:00台）にかけて調整売りが先行し、一時184.01円まで水準を切り下げた。前回レポートで指摘した「最重要岩盤支持線（184.00円）」を激しくテストする格好となったが、この大台手前では猛烈な押し目買いが入りV字反発を達成。引けにかけて184.78円まで押し戻した。
本日6月9日（火）午前現在、直近では184.80円台（安値184.61円、11:00時点184.84円）で推移。184.00円近辺のサポートの強固さを改めて証明したことで、激しい調整一巡からの反転の機をうかがっている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米国雇用統計を受けた世界的なポジション調整」と「今週11日のECB理事会を前にした警戒感」の交錯が大きな背景となっている。
欧州・米国側（急激なボラティリティとイベント警戒）： 5日の米雇用統計でのサプライズを機に、それまで積み上がっていた円売り（ユーロ買い）ポジションの巻き戻しが一気に加速した。さらに、今週11日（木）に控える欧州中央銀行（ECB）理事会での利下げ開始がほぼ確実視される中、その後の利下げペースに対する不透明感も実需の利益確定売りを誘う要因となり、一時的にユーロの上値を圧迫している。
日本側（調整局面での岩盤の強さ）： 186.00円台への突入局面では、本邦当局による為替介入リスクや心理的抵抗が強く意識された。しかし、根本的な「日欧の実質金利差の大きさ」という地合いは変わっていないため、184.01円への急落局面は結果的に格好の「押し目買いの好機」と捉えられ、184円割れを断固として拒否する底堅さにつながっている。