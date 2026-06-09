テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート

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テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート



161.43 エンベロープ1%上限（10日間）

160.69 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.22 現値

159.84 10日移動平均

159.75 一目均衡表・転換線

159.24 21日移動平均

158.24 エンベロープ1%下限（10日間）

158.11 一目均衡表・雲（上限）

157.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.79 100日移動平均

157.72 一目均衡表・基準線

157.36 一目均衡表・雲（下限）

155.59 200日移動平均



昨日安値１５９．８６円のすぐ下に、１０日移動平均線が控えている。

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