テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート
テクニカルポイント ドル円 １０日線サポート
161.43 エンベロープ1%上限（10日間）
160.69 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.22 現値
159.84 10日移動平均
159.75 一目均衡表・転換線
159.24 21日移動平均
158.24 エンベロープ1%下限（10日間）
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.79 100日移動平均
157.72 一目均衡表・基準線
157.36 一目均衡表・雲（下限）
155.59 200日移動平均
昨日安値１５９．８６円のすぐ下に、１０日移動平均線が控えている。
161.43 エンベロープ1%上限（10日間）
160.69 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.22 現値
159.84 10日移動平均
159.75 一目均衡表・転換線
159.24 21日移動平均
158.24 エンベロープ1%下限（10日間）
158.11 一目均衡表・雲（上限）
157.80 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.79 100日移動平均
157.72 一目均衡表・基準線
157.36 一目均衡表・雲（下限）
155.59 200日移動平均
昨日安値１５９．８６円のすぐ下に、１０日移動平均線が控えている。