テクニカルポイント　ドル円　１０日線サポート

161.43　エンベロープ1%上限（10日間）
160.69　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.22　現値
159.84　10日移動平均
159.75　一目均衡表・転換線
159.24　21日移動平均
158.24　エンベロープ1%下限（10日間）
158.11　一目均衡表・雲（上限）
157.80　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.79　100日移動平均
157.72　一目均衡表・基準線
157.36　一目均衡表・雲（下限）
155.59　200日移動平均

昨日安値１５９．８６円のすぐ下に、１０日移動平均線が控えている。