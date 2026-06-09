【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215円大台突入のステージ移行から米雇用統計を機に急落、213円割れの岩盤テストを経て反転の足固めへ

【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215円大台突入のステージ移行から米雇用統計を機に急落、213円割れの岩盤テストを経て反転の足固めへ