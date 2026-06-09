【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215円大台突入のステージ移行から米雇用統計を機に急落、213円割れの岩盤テストを経て反転の足固めへ
【通貨別まとめと見通し】ポンド円：215円大台突入のステージ移行から米雇用統計を機に急落、213円割れの岩盤テストを経て反転の足固めへ
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのポンド円は、それまでの堅調な地合いを引き継ぎ、215円の大台を明確に上抜けて一時215.608円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる展開となった。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、週明け8日（月）には一時212.938円まで深く調整する場面を記録した。それでも、213円割れの最重要岩盤支持帯では猛烈な押し目買い（レジサポ転換）を確認しており、足元は213.80円台へと力強く再浮上し、再び214円台復帰を見据えた足固めの揉み合いに入っている。
215円大台突破と週前半の堅調な上値トライ（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に214.30円台から始動した相場は、同日NY時間にかけて214.881円まで急伸。翌2日（火）には強気センチメントが一気に加速し、強力な節目であった215.00円を一気にクリアして一時215.442円まで吹き上げた。3日（水）17:00台にはショートカバーの巻き戻し等から一時214.439円まで深く急調整する場面を挟んだものの、4日（木）には再び215.086円へと押し戻すなど、215円の大台を主戦場とした底堅い足場固めが続いていた。
米雇用統計のサプライズに伴う急落と214円台割れ（6月5日～6日土曜朝）
5日（金）の欧州時間（19:00台）には、週末を控えたポンド買いが先行し、週高値となる215.608円を記録。しかし、21:00発表の「米雇用統計」が大きなサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なポジション調整）となると、相場は一転して売り優勢へ。21:00台に214.762円まで急落すると、NY実需筋の利益確定売りも巻き込んで下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には213.875円と、214.00円の節目をも割り込んで引けた。
週明けの213円割れ（岩盤テスト）と足元の力強い自律反発（6月8日～9日現在）
週明け6月8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半にかけて調整の動きが継続。18:00台には心理的節目である213.00円を一時的に割り込み、212.938円の安値を記録した。しかし、この岩盤支持線（かつての最重要レジスタンス帯）に接触したことで強烈な買い戻しが執行され、NY時間にかけてV字反発を達成（終値213.601円）。
本日6月9日（火）午前現在、直近では一時213.500円（9:00台）まで下値をテストしたものの、即座に213.80円～213.90円台（11:00時点213.842円）へと再浮上。下値サポートの強固さを改めて証明したことで、214.00円の壁を再び崩すためのエネルギーを順調に整えている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米雇用統計を受けたグローバルな資金シフト」と、今週11日に控える「ECB理事会を前にしたクロス円全体のポジション需給の整理」が激しく交錯する背景となっている。
英国・グローバル側（ポジションの急激な巻き戻し）： イングランド銀行（BoE）の利下げ思惑が燻る中、5日の米雇用統計がもたらした世界的な金利攪乱とリスクオフの波が、これまで「高金利通貨」として積み上がっていたポンドロング（円ショート）ポジションの急速な巻き戻しを誘発した。ただし、ポンド自体の景気センチメントは崩れておらず、急落はあくまで需給主導の調整の域を出ていない。
日本側（上値の重さと圧倒的な底堅さ）： 215.00円台後半の高値圏では、日本当局による実質的な為替介入への恐怖心が心理的レジスタンスとして機能し、利益確定売りを誘発しやすい。しかし、日英の絶対的な金利差（実質金利差）の大きさが意識されるため、213円割れ（212.938円）の局面は結果的に実需筋にとっての「絶好の押し目買いの好機」として機能し、歩みを止めることなく円売り再開へとつながっている。
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのポンド円は、それまでの堅調な地合いを引き継ぎ、215円の大台を明確に上抜けて一時215.608円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる展開となった。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、週明け8日（月）には一時212.938円まで深く調整する場面を記録した。それでも、213円割れの最重要岩盤支持帯では猛烈な押し目買い（レジサポ転換）を確認しており、足元は213.80円台へと力強く再浮上し、再び214円台復帰を見据えた足固めの揉み合いに入っている。
215円大台突破と週前半の堅調な上値トライ（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に214.30円台から始動した相場は、同日NY時間にかけて214.881円まで急伸。翌2日（火）には強気センチメントが一気に加速し、強力な節目であった215.00円を一気にクリアして一時215.442円まで吹き上げた。3日（水）17:00台にはショートカバーの巻き戻し等から一時214.439円まで深く急調整する場面を挟んだものの、4日（木）には再び215.086円へと押し戻すなど、215円の大台を主戦場とした底堅い足場固めが続いていた。
米雇用統計のサプライズに伴う急落と214円台割れ（6月5日～6日土曜朝）
5日（金）の欧州時間（19:00台）には、週末を控えたポンド買いが先行し、週高値となる215.608円を記録。しかし、21:00発表の「米雇用統計」が大きなサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なポジション調整）となると、相場は一転して売り優勢へ。21:00台に214.762円まで急落すると、NY実需筋の利益確定売りも巻き込んで下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には213.875円と、214.00円の節目をも割り込んで引けた。
週明けの213円割れ（岩盤テスト）と足元の力強い自律反発（6月8日～9日現在）
週明け6月8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半にかけて調整の動きが継続。18:00台には心理的節目である213.00円を一時的に割り込み、212.938円の安値を記録した。しかし、この岩盤支持線（かつての最重要レジスタンス帯）に接触したことで強烈な買い戻しが執行され、NY時間にかけてV字反発を達成（終値213.601円）。
本日6月9日（火）午前現在、直近では一時213.500円（9:00台）まで下値をテストしたものの、即座に213.80円～213.90円台（11:00時点213.842円）へと再浮上。下値サポートの強固さを改めて証明したことで、214.00円の壁を再び崩すためのエネルギーを順調に整えている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米雇用統計を受けたグローバルな資金シフト」と、今週11日に控える「ECB理事会を前にしたクロス円全体のポジション需給の整理」が激しく交錯する背景となっている。
英国・グローバル側（ポジションの急激な巻き戻し）： イングランド銀行（BoE）の利下げ思惑が燻る中、5日の米雇用統計がもたらした世界的な金利攪乱とリスクオフの波が、これまで「高金利通貨」として積み上がっていたポンドロング（円ショート）ポジションの急速な巻き戻しを誘発した。ただし、ポンド自体の景気センチメントは崩れておらず、急落はあくまで需給主導の調整の域を出ていない。
日本側（上値の重さと圧倒的な底堅さ）： 215.00円台後半の高値圏では、日本当局による実質的な為替介入への恐怖心が心理的レジスタンスとして機能し、利益確定売りを誘発しやすい。しかし、日英の絶対的な金利差（実質金利差）の大きさが意識されるため、213円割れ（212.938円）の局面は結果的に実需筋にとっての「絶好の押し目買いの好機」として機能し、歩みを止めることなく円売り再開へとつながっている。