【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円の壁を突破し高値圏へ一時浮上も米雇用統計後に急反落、9.14円台岩盤支持帯での足固めが続く

【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円の壁を突破し高値圏へ一時浮上も米雇用統計後に急反落、9.14円台岩盤支持帯での足固めが続く