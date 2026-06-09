【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円の壁を突破し高値圏へ一時浮上も米雇用統計後に急反落、9.14円台岩盤支持帯での足固めが続く
【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.20円の壁を突破し高値圏へ一時浮上も米雇用統計後に急反落、9.14円台岩盤支持帯での足固めが続く
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのメキシコペソ円は、前回レポートまでの堅調な流れを引き継ぎ、強力な抵抗帯であった「9.20円の壁」を明確に上抜け、一時9.2711円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる動きを見せた。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、一時9.14円台まで深く調整するボラティリティの激しい展開となった。それでも、下値ではかつてのレジスタンス帯が強固な支持線として機能するレジサポ転換（ロールリバーサル）を確認。週明け8日（月）には激しい乱高下を経つつも9.18円台へと買い戻され、底堅さを模索する展開となっている。
9.20円の節目突破と一時9.27円台への急伸（6月1日～5日夕方）
週明け6月1日（月）に9.18円台後半で堅調に推移した流れを引き継ぎ、2日（火）には9.20円の節目をクリアして一時9.2582円まで急上昇。その後も高値圏での揉み合いを維持し、4日（木）には終値で9.2518円を記録するなど、日墨金利差やペソの高金利を背景とした底堅い歩みを継続していた。さらに5日（金）の米雇用統計発表直前（19:00～21:00手前）にかけてもペソ買いが先行し、9.25～9.26円台の強気圏を維持して発表を待つ格好となった。
米雇用統計発表直後の乱高下と急反落（6月5日～6日土曜朝）
相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直後の21:00台にはショートカバーを巻き込んで瞬間的に週高値となる9.2711円まで急伸したものの、その後は米国金利の上昇やリスクオフに伴うクロス円全体の急激なポジション調整（ロングの巻き戻し）に押されて急失速。22:00～23:00台にかけて9.21～9.20円へと一気に水準を切り下げると、NY時間（6日土曜未明1:00台）には一時9.1406円まで深く押し込まれる場面を記録した（週末終値9.1758円）。
週明けの9.14円支持帯テストと足元の揉み合い（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）気に入ると、東京時間早朝（5:00台）に一時9.1412円まで売られて下値をテストしたものの、即座に猛烈な押し目買いが入り午前11:00台には9.1953円まで急浮上した。その後、欧州時間（18:00台）には一時9.1483円まで再調整するなど、上下に非常に荒い値動き（長いヒゲ）を見せたものの、この9.14円台のサポートは極めて強固に機能。引けにかけては9.1823円まで買い戻された。
本日6月9日（火）午前現在、直近では9.18円台（安値9.1643円、11:00時点9.1821円）での揉み合いへと移行。激しい乱高下を経て市場の過熱感（ロングの偏り）が綺麗に整理され、次なる反転上昇へのパワーを蓄積している格好だ。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「メキシコペソの高いインカムゲイン（スワップ）の魅力」と「米雇用統計サプライズに伴うクロス円全体の急速なポジション調整」の激しい綱引きが大きな背景となっている。
メキシコ側（下支え）： メキシコ中銀による高金利政策の維持、および圧倒的な日墨金利差を背景とした円売りペソ買い需要は根本的に非常に強い。この実需の「キャリートレード需要」の根強さが、米雇用統計後の急落局面における強力な下支え（押し目買い）として執行されている。
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのメキシコペソ円は、前回レポートまでの堅調な流れを引き継ぎ、強力な抵抗帯であった「9.20円の壁」を明確に上抜け、一時9.2711円まで上値を伸ばすなど、長期的な上昇トレンドのステージを一段引き上げる動きを見せた。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、一時9.14円台まで深く調整するボラティリティの激しい展開となった。それでも、下値ではかつてのレジスタンス帯が強固な支持線として機能するレジサポ転換（ロールリバーサル）を確認。週明け8日（月）には激しい乱高下を経つつも9.18円台へと買い戻され、底堅さを模索する展開となっている。
9.20円の節目突破と一時9.27円台への急伸（6月1日～5日夕方）
週明け6月1日（月）に9.18円台後半で堅調に推移した流れを引き継ぎ、2日（火）には9.20円の節目をクリアして一時9.2582円まで急上昇。その後も高値圏での揉み合いを維持し、4日（木）には終値で9.2518円を記録するなど、日墨金利差やペソの高金利を背景とした底堅い歩みを継続していた。さらに5日（金）の米雇用統計発表直前（19:00～21:00手前）にかけてもペソ買いが先行し、9.25～9.26円台の強気圏を維持して発表を待つ格好となった。
米雇用統計発表直後の乱高下と急反落（6月5日～6日土曜朝）
相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直後の21:00台にはショートカバーを巻き込んで瞬間的に週高値となる9.2711円まで急伸したものの、その後は米国金利の上昇やリスクオフに伴うクロス円全体の急激なポジション調整（ロングの巻き戻し）に押されて急失速。22:00～23:00台にかけて9.21～9.20円へと一気に水準を切り下げると、NY時間（6日土曜未明1:00台）には一時9.1406円まで深く押し込まれる場面を記録した（週末終値9.1758円）。
週明けの9.14円支持帯テストと足元の揉み合い（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）気に入ると、東京時間早朝（5:00台）に一時9.1412円まで売られて下値をテストしたものの、即座に猛烈な押し目買いが入り午前11:00台には9.1953円まで急浮上した。その後、欧州時間（18:00台）には一時9.1483円まで再調整するなど、上下に非常に荒い値動き（長いヒゲ）を見せたものの、この9.14円台のサポートは極めて強固に機能。引けにかけては9.1823円まで買い戻された。
本日6月9日（火）午前現在、直近では9.18円台（安値9.1643円、11:00時点9.1821円）での揉み合いへと移行。激しい乱高下を経て市場の過熱感（ロングの偏り）が綺麗に整理され、次なる反転上昇へのパワーを蓄積している格好だ。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「メキシコペソの高いインカムゲイン（スワップ）の魅力」と「米雇用統計サプライズに伴うクロス円全体の急速なポジション調整」の激しい綱引きが大きな背景となっている。
メキシコ側（下支え）： メキシコ中銀による高金利政策の維持、および圧倒的な日墨金利差を背景とした円売りペソ買い需要は根本的に非常に強い。この実需の「キャリートレード需要」の根強さが、米雇用統計後の急落局面における強力な下支え（押し目買い）として執行されている。