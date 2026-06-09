【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.80円台後半の強気ステージから米雇用統計後に急反落、9.61円台の岩盤支持線で下値を確認し反転へエネルギー蓄積
【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.80円台後半の強気ステージから米雇用統計後に急反落、9.61円台の岩盤支持線で下値を確認し反転へエネルギー蓄積
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけての南アランド円は、重要節目であった「9.80円」を明確に突破し、一時9.8652円まで上値を伸ばすなど、一段高い強気ステージへの移行を試みる動きを見せた。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。クロス円全体の急激なポジション調整（ロングの巻き戻し）に押されて大きく下落し、週明け8日（月）には一時9.6161円まで深く押し込まれる場面を記録した。それでも、この9.61円台（かつての強固なレンジ下限・レジサポ転換線）では驚異的な押し目買いを確認。足元は9.71円台へと力強いV字反発を達成し、再び強気トレンドへの回帰に向けた足固めの揉み合いに入っている。
9.80円明確上抜けと9.86円台への強気トライ（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に一時9.8453円まで急伸した流れを引き継ぎ、2日（火）の欧州時間からNY時間にかけて一段と買いが進み、一時9.8652円の週高値を記録した。3日（水）17:00台には突発的に一時9.7824円まで押し戻される展開もあったが即座に買い戻され、4日（木）には再び9.8530円まで上昇するなど、9.80円台後半での安定的な高値圏定着を試みる展開が続いていた。
米雇用統計後の急反落と9.70円割れ（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場を一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の19:00台には9.8412円まで買い進められていたが、統計発表後のサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なロング巻き戻し）により急落。21:00台に9.7746円まで沈むと、NY時間から週末クローズ（土曜朝5:00）にかけてさらに下げ足を速め、9.6796円と、9.70円の大台を割り込む形で引けた。
週明けの岩盤支持線テストと力強いV字反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半（16:00台）にかけて調整売りが先行し、一時9.6161円まで下値を切り下げた。前回までの最重要岩盤（9.60～9.62円近辺）を激しくテストする格好となったが、この水準では猛烈な押し目買いが執行され、NY時間（20:00台）にかけて一時9.7308円まで急反発する見事なV字回復を達成した（終値9.7094円）。
本日6月9日（火）午前現在、直近では9.69～9.72円台（安値9.6833円、11:00時点9.7145円）へと再浮上。9.61円台のサポートの強固さを改めて証明したことで、再び9.80円台を目指すためのエネルギーを順調に整えている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「ランドの高金利（スワップ）需要」と「米雇用統計サプライズに伴う新興国通貨のポジション調整」の激しい交錯が背景となっている。
南ア・資源国側（底堅い実需）： 南アフリカ国内の政局安定化への期待や、高水準の政策金利を背景とした実需のキャリートレンス（ランド買い・円売り）需要は根本的に非常に強い。米雇用統計後のパニック的な売り局面（8日の9.6161円）においても、この日英・日南金利差を意識したスワップ狙いの押し目買いが速やかに執行され、底堅さの原動力となっている。
グローバル側（上値の重さとイベント警戒）： 5日の米雇用統計の強い結果を受けて米長期金利が急上昇したため、新興国通貨ロングポジションの一時的な巻き戻し圧力が強まった。また、今週11日（木）には欧州中央銀行（ECB）理事会という一大イベントを控えており、欧州の金融政策転換（利下げ開始）がクロス円全体の流動性やセンチメントに与える影響を警戒し、週前半は神経質な揉み合いが続きやすい環境となっている。
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけての南アランド円は、重要節目であった「9.80円」を明確に突破し、一時9.8652円まで上値を伸ばすなど、一段高い強気ステージへの移行を試みる動きを見せた。しかし、週末5日の米雇用統計の発表を境に流れが急変。クロス円全体の急激なポジション調整（ロングの巻き戻し）に押されて大きく下落し、週明け8日（月）には一時9.6161円まで深く押し込まれる場面を記録した。それでも、この9.61円台（かつての強固なレンジ下限・レジサポ転換線）では驚異的な押し目買いを確認。足元は9.71円台へと力強いV字反発を達成し、再び強気トレンドへの回帰に向けた足固めの揉み合いに入っている。
9.80円明確上抜けと9.86円台への強気トライ（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）に一時9.8453円まで急伸した流れを引き継ぎ、2日（火）の欧州時間からNY時間にかけて一段と買いが進み、一時9.8652円の週高値を記録した。3日（水）17:00台には突発的に一時9.7824円まで押し戻される展開もあったが即座に買い戻され、4日（木）には再び9.8530円まで上昇するなど、9.80円台後半での安定的な高値圏定着を試みる展開が続いていた。
米雇用統計後の急反落と9.70円割れ（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場を一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の19:00台には9.8412円まで買い進められていたが、統計発表後のサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なロング巻き戻し）により急落。21:00台に9.7746円まで沈むと、NY時間から週末クローズ（土曜朝5:00）にかけてさらに下げ足を速め、9.6796円と、9.70円の大台を割り込む形で引けた。
週明けの岩盤支持線テストと力強いV字反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、東京時間から欧州時間前半（16:00台）にかけて調整売りが先行し、一時9.6161円まで下値を切り下げた。前回までの最重要岩盤（9.60～9.62円近辺）を激しくテストする格好となったが、この水準では猛烈な押し目買いが執行され、NY時間（20:00台）にかけて一時9.7308円まで急反発する見事なV字回復を達成した（終値9.7094円）。
本日6月9日（火）午前現在、直近では9.69～9.72円台（安値9.6833円、11:00時点9.7145円）へと再浮上。9.61円台のサポートの強固さを改めて証明したことで、再び9.80円台を目指すためのエネルギーを順調に整えている。
ファンダメンタルズ分析
先週から今週にかけてのファンダメンタルズは、「ランドの高金利（スワップ）需要」と「米雇用統計サプライズに伴う新興国通貨のポジション調整」の激しい交錯が背景となっている。
南ア・資源国側（底堅い実需）： 南アフリカ国内の政局安定化への期待や、高水準の政策金利を背景とした実需のキャリートレンス（ランド買い・円売り）需要は根本的に非常に強い。米雇用統計後のパニック的な売り局面（8日の9.6161円）においても、この日英・日南金利差を意識したスワップ狙いの押し目買いが速やかに執行され、底堅さの原動力となっている。
グローバル側（上値の重さとイベント警戒）： 5日の米雇用統計の強い結果を受けて米長期金利が急上昇したため、新興国通貨ロングポジションの一時的な巻き戻し圧力が強まった。また、今週11日（木）には欧州中央銀行（ECB）理事会という一大イベントを控えており、欧州の金融政策転換（利下げ開始）がクロス円全体の流動性やセンチメントに与える影響を警戒し、週前半は神経質な揉み合いが続きやすい環境となっている。