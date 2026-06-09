【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台乗せの強気ステージから米雇用統計後に急反落、200円大台死守に向けた岩盤サポートテストが続く
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台乗せの強気ステージから米雇用統計後に急反落、200円大台死守に向けた岩盤サポートテストが続く
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのスイスフラン円は、それまでの堅調な地合いを背景に週初一時204.115円まで上値を伸ばし強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、週明け6月8日（月）には一時200.328円まで深く調整する、極めてボラティリティの激しい1週間となった。それでも、心理的最重要岩盤支持線である200.00円の大台手前では強固な押し目買いを確認。足元は200.80円台へと買い戻され、激しい調整一巡からの反転に向けた底堅さを模索する展開となっている。
204円台突入と週前半の堅調な高値圏推移（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）の東京時間早朝（6:00台）に、前週からの円売り基調を引き継いで一時204.115円の週高値を記録。その後は利益確定売りに押されて202円台～203円台へと水準を落としたものの、2日（火）のNY時間には203.383円まで買い直され、4日（木）終値でも202.958円をキープするなど、203円大台付近を主戦場とした底堅い足場固めを継続していた。
米雇用統計発表直後の失速と201円台への急反落（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の19:00台には203.130円まで買い進められていたが、統計発表後のサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なポジション調整）が直撃。21:00台に202.000円まで急落すると、NY時間にかけても下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には201.321円と、201.50円の節目をも割り込んで引けた。
週明けの200円台前半への深押しと足元の自律反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、欧州時間前半（17:00台）にかけて調整売りが一段と先行し、一時200.328円まで下値を切り下げた。かつての最重要レジスタンス帯であり心理的節目でもある「200.00円の大台」を激しくテストする格好となったが、この大台手前では猛烈な押し目買い（レジサポ転換）が入りV字反発を達成。引けにかけて200.866円まで押し戻した。
本日6月9日（火）午前現在、直近では200.80～200.90円台（安値200.593円、11:00時点200.873円）での揉み合いに移行。200円台前半のサポートの強固さを改めて証明したことで、再び201円台への再浮上に向けた準備を整えている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米雇用統計を受けたグローバルな金利上昇と資金シフト」に加え、「今週11日のECB理事会を前にした欧州通貨全般のポジション調整」が激しい綱引きの背景となっている。
スイス・欧州側（利下げ警戒と模様眺め）： スイス国立銀行（SNB）の追加利下げ観測がくすぶる中、5日の米雇用統計の強い結果を受けて米欧の金利差が意識され、スイスフランロング（円ショート）の巻き戻し圧力が一時的に強まった。また、地続きであるユーロ圏のECB理事会（11日開催）での利下げ開始が確実視される中、欧州通貨全体のボラティリティ上昇に備えた実需筋の利益確定売りが出やすく、フランの上値を圧迫している。
日本側（下値支持の強さ）： 203円台後半～204円台への突入局面では、本邦当局による実質的な介入警戒感が心理的壁として機能した。しかし、 fundamentalな日スイス金利差の大きさは変わらないため、200.328円への深押し局面は結果的に「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、200円大台割れを断固として拒否する底堅さにつながっている。
先週から今週前半（6月1日～6月8日）のまとめ
先週から今週初めにかけてのスイスフラン円は、それまでの堅調な地合いを背景に週初一時204.115円まで上値を伸ばし強気ステージへの移行を試みたものの、週末5日の米雇用統計を境に流れが急変。急激なポジション調整売りに押されて大台を割り込むと、週明け6月8日（月）には一時200.328円まで深く調整する、極めてボラティリティの激しい1週間となった。それでも、心理的最重要岩盤支持線である200.00円の大台手前では強固な押し目買いを確認。足元は200.80円台へと買い戻され、激しい調整一巡からの反転に向けた底堅さを模索する展開となっている。
204円台突入と週前半の堅調な高値圏推移（6月1日～4日）
週明け6月1日（月）の東京時間早朝（6:00台）に、前週からの円売り基調を引き継いで一時204.115円の週高値を記録。その後は利益確定売りに押されて202円台～203円台へと水準を落としたものの、2日（火）のNY時間には203.383円まで買い直され、4日（木）終値でも202.958円をキープするなど、203円大台付近を主戦場とした底堅い足場固めを継続していた。
米雇用統計発表直後の失速と201円台への急反落（6月5日～6日土曜朝）
堅調だった相場の流れを一変させたのが、5日（金）21:00発表の「米雇用統計」である。発表直前の19:00台には203.130円まで買い進められていたが、統計発表後のサプライズ（ドル高・金利上昇に伴うクロス円全体の急激なポジション調整）が直撃。21:00台に202.000円まで急落すると、NY時間にかけても下げ足を速め、週末クローズ（土曜朝5:00）には201.321円と、201.50円の節目をも割り込んで引けた。
週明けの200円台前半への深押しと足元の自律反発（6月8日～9日現在）
週明け8日（月）に入ると、欧州時間前半（17:00台）にかけて調整売りが一段と先行し、一時200.328円まで下値を切り下げた。かつての最重要レジスタンス帯であり心理的節目でもある「200.00円の大台」を激しくテストする格好となったが、この大台手前では猛烈な押し目買い（レジサポ転換）が入りV字反発を達成。引けにかけて200.866円まで押し戻した。
本日6月9日（火）午前現在、直近では200.80～200.90円台（安値200.593円、11:00時点200.873円）での揉み合いに移行。200円台前半のサポートの強固さを改めて証明したことで、再び201円台への再浮上に向けた準備を整えている。
ファンダメンタルズ分析
この期間のファンダメンタルズは、「米雇用統計を受けたグローバルな金利上昇と資金シフト」に加え、「今週11日のECB理事会を前にした欧州通貨全般のポジション調整」が激しい綱引きの背景となっている。
スイス・欧州側（利下げ警戒と模様眺め）： スイス国立銀行（SNB）の追加利下げ観測がくすぶる中、5日の米雇用統計の強い結果を受けて米欧の金利差が意識され、スイスフランロング（円ショート）の巻き戻し圧力が一時的に強まった。また、地続きであるユーロ圏のECB理事会（11日開催）での利下げ開始が確実視される中、欧州通貨全体のボラティリティ上昇に備えた実需筋の利益確定売りが出やすく、フランの上値を圧迫している。
日本側（下値支持の強さ）： 203円台後半～204円台への突入局面では、本邦当局による実質的な介入警戒感が心理的壁として機能した。しかし、 fundamentalな日スイス金利差の大きさは変わらないため、200.328円への深押し局面は結果的に「絶好の押し目買いの好機」と捉えられ、200円大台割れを断固として拒否する底堅さにつながっている。