【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台乗せの強気ステージから米雇用統計後に急反落、200円大台死守に向けた岩盤サポートテストが続く

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：204円台乗せの強気ステージから米雇用統計後に急反落、200円大台死守に向けた岩盤サポートテストが続く