◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽１回戦 東海大九州３―２中京大（９日・東京ドーム）

３大会連続２２度目の出場の中京大（愛知大学）が東海大九州（南九州大学）に接戦の末敗れた。

初回、１番・鈴木湧陽内野手（３年＝松商学園）が左越えの二塁打を放ちいきなりチャンスを演出すると、続く２番・金沢玲哉内野手（３年＝京都国際）が左前適時打を放ち、先取点を奪った。３回にも１点を追加したが、その裏に追いつかれると、５回２死三塁から指名打者の３番・吉行遥希捕手（４年＝都城東）に中前適時打を浴びて勝ち越しを許した。打線は７回に２死満塁の好機を作るも、東海大九州の堅い守りに阻まれ得点できなかった。

昨年の７４回大会では、秋山俊外野手（西武３位）、高木快大投手（広島７位）、大矢琉晟投手（ソフトバンク育成３位）ら２５年のドラフト指名を受けた３選手を擁し、ベスト８まで進出。昨年超え、そして日本一を狙った今大会だったが、２０１６年の６５回大会以来１０年ぶりの初戦敗退となった。半田卓也監督（４３）は「今シーズンは投手のけがが非常に多く、ベストな状態で戦えませんでした。秋に向けていい経験になったと思うので、次につなげていくように成長してほしいなと思います」と前を向いた。