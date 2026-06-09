俳優の坂東龍汰（29）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。思うように芝居ができなくなってしまった経験を明かした。

俳優の本木雅弘が飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める番組企画で飲み会に参加した坂東。

役者の先輩である本木や杉本哲太らに「今までお芝居をしていてイップスみたいな、芝居怖いみたいになっちゃったことありますか？」と質問した。

続けて「僕は1回“よーいアクション”が脅されてるみたいな恐怖になっちゃったことがある。芝居をしようとすると舌が動かなくなっちゃった」と自身の経験を告白。「2つ現場をやってて、説明セリフの役だったんですよ、2つとも。1つは柴田恭兵さんが主演で、もう1つは西島秀俊さんが主演だったんですけど、おふたりとの掛け合いの緊張とかもあって。夜中の2時まで撮影やって次の日の朝4時から西島さんの方に行ってみたいなので、うわーって」と振り返った。

「西島さんの現場でセリフが出なくなっちゃって。怒鳴られて。“てめぇーセリフくらい覚えてこい！バカ野郎！”って」と回想。「西島さんが“坂ちゃん、君は素晴らしいから。1回でもセリフが言えていい芝居が残せればそれで良くて、みんなに迷惑かかってるとか考えなくていいんだよ。1回でも正解が出せればそれが全てだから”って言ってくれて、ぶわーって泣いた」と西島の言葉に救われたことを明かした。

「なんとかしたいけどできないみたいなことを1回経験した。6年くらい前ですかね。そこから1回もないんですけど」と話した。