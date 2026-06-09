タレントのヒロミ（61）が9日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。すぐ入眠できる体質で、妻のタレント松本伊代に「死んでるのか」と疑われたことをあるエピソードを告白した。

番組では睡眠障害について特集。受診の目安となる症状について不眠、過眠、いびきや無呼吸、日中の眠気などについて解説してイラストで表示した。

MC南海キャンディーズ山里亮太が表示されたイラストを指さして「ヒロミさん、気になる症状あります？」と尋ねた。

ヒロミは「僕、すぐ寝ちゃうので…本当に申し訳ないぐらいに早いんですよ。いびきもなくて、動かないんですよ。だから、こうやって寝たら、そのまんま朝起きるんですよ」とその場で腕組みして目を閉じた。 そして「夢も見なくて、だからウチのママは『死んでるのかな』と思ってたまに起こすらしいんですけど、あまりに動かないから。なぜかっていうと俺のまわりに犬がいるから動けない、っていうのもあるのかもしれないけど、もともと寝返りとかも打たない。早く寝ちゃって、朝は5時ぐらいに（起きる）。途中起きないし」と快眠状態で過ごしている様子を語った。