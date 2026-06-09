【銀だこハイボール酒場】たこ焼4個＋生ビールが528円！お得な「創業17周年記念祭」は6月11日まで。

「銀だこハイボール酒場」は、2026年6月9日から11日までの3日間限定で、創業17周年を記念した特別セールを開催しています（一部店舗を除く）。

生ビール＋たこ焼のセットが"ほぼ半額"！

今回登場する「創業記念セット」は、「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース・4個入り）」とお酒のセットです。お酒は、生ビール・角ハイボール・こだわり酒場のレモンサワーの3種から1杯選べます。

どのドリンクを選んでも、価格は528円です。

また、たこ焼は55円プラスすると「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」への味変も可能です。

・生ビール（通常価格605円）

通常の生ビール＋「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース・4個入り）」の合計価格は1034円ですが、3日間限定で49%オフの528円で楽しめます。

・ハイボール（通常価格495円）

「銀だこハイボール酒場」といえばコレ、の王道コンビ。通常価格は924円です。

・こだわり酒場のレモンサワー（通常価格429円）

画像のたこ焼きは、プラス55円で変更できる「チーズ明太子（4個入り）」。

528円のセット＋55円の583円で楽しむことができます。

実施店舗は、全国の「銀だこハイボール酒場」をはじめ、「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」などの銀だこ酒場業態店舗です。

札幌すすきの店・浅草三ちゃん横丁・豊洲千客万来店・池袋駅北口店・渋谷東口店・神宮球場TOKYO STADIUM店・東京ドーム店・東京競馬場店・中山競馬場（場内）店・成田空港店・新潟競馬場店・中京競馬場店・京都競馬場・阪神競馬場店は対象外です。

実施店舗の一覧は特設ページから確認できます。

また、6月30日まで、PayPayアプリでクーポンを事前取得し、1000円以上をPayPay払いすると、最大5%のPayPayポイントが付与されます（上限500ポイント）。

配布・利用可能期間は6月30日23時59分まで。全国の銀だこハイボール酒場・横丁、銀だこ酒場店舗で利用できます。

詳細はPayPayクーポンの取得ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部