「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日正午現在でユニチカ<3103.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



９日の東証スタンダード市場でユニチカが反発。同社は老舗の繊維メーカーで、ＡＩデータセンター向けガラス繊維への需要拡大期待が高まり、株価は４月２１日には４３８０円まで上昇。昨年末から約１５倍に急騰した。しかし、その後、利益確定売りで急落に転じた。５月１４日には、２７年３月期の連結営業利益予想は前期比２４．２％減の８０億円と減益見通しを示したことも嫌気された。ただ、株価は足もとでは１１００円台まで下落したことで値頃感からの反発期待も膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS