【伊賀大記のクロマなマクロ展望】注目の６月日米中銀会合、市場の視線は「その次」
日米中銀会合が来週開催される。政策変更が予想される日銀金融政策決定会合（１５～１６日）。ウォーシュ新体制での初会合となるＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会、１６～１７日）。どちらも要注目なのだが、実はマーケットの焦点は「その次」にある。株、為替、債券など金融市場を横断的に俯瞰する「クロスマーケット（クロマ）」な視点から展開を予想してみた。
●植田日銀総裁、利上げ継続姿勢を示せるか
植田和男日銀総裁の３日の講演で、６月の利上げはほぼ織り込まれた。すでにタカ派の意見を表明している日銀審議委員５人だけでも可決は可能だったが、これで執行部の３人と合わせ８対１（全員一致のシナリオも）で利上げが可決される可能性が高まった。
植田総裁の講演は、これまでの景気減速と物価上昇の２つのリスクに対してバランスをとった内容から、インフレ警戒に軸足を置く姿勢に転換。かなりタカ派的な内容だったのだが、それにもかかわらず、円高効果は限定的でドル円はすぐに１６０円を回復した。６月の利上げは市場で相当程度、すでに織り込まれており、それだけでは円安抑制効果が乏しいことが示されたと言える。
もはやマーケットがみる来週の日銀会合でのポイントは、利上げそのものにはない。利上げを決定しても、０．５％でもなければ効果は限定的で、すでに織り込み済みという市場反応になるのは目に見えている。タカ派度合いが弱い場合、ドル円が１６０円を超えて更に上昇する可能性は小さくないだろう。
焦点は、決定内容や総裁会見で、いかに利上げを継続する姿勢を示すことができるかだ。政策金利が１．０％に引き上げられれば、日銀が算出する中立金利１．１～２．５％の下限に限りなく近づくが、ターミナルレート（利上げの最終地点）はまだ先であるということを強調する必要がある。
円安や長期金利の上昇を止めるには、市場が抱く「日銀の利上げはゆっくりでしか進まず上限も低い」というイメージを崩さなければならない。それには、半年に１度というこれまでの利上げペースを必要とあれば速めるといった発言も有効になろう。利上げに慎重とみられている高市早苗政権からの独立性を強調すれば市場へのインパクトも大きい。
更に国債買い入れ減額をどうするかについても慎重な答弁が求められる。２０２６度補正予算でのカレンダーベース市中発行額の国債増額は前年度の税収上振れで免れたが、赤字国債を出すことには変わりない。減額ペースの鈍化や減額停止があっても来年４月以降とみられるので、すぐには影響しないだろうが、財政ファイナンスという印象を持たれれば円売り材料とされかねない。
●ＦＯＭＣには分断のおそれも
ＦＯＭＣも「次」が焦点となる。今回は政策据え置きの公算が大きいが、新議長に就任したウォーシュ新体制での初会合であり、利下げと利上げのどちらにバイアスがかかるのか、コミュニケーション方法に変更はあるのかなど、次回会合に向けた焦点が目白押しだ。
ウォーシュ氏には利下げを主張するのではないかという疑念が晴れない。同氏のこれまでの見解をみると、物価を捉える指標として刈り込み指数の採用を重視しているほか、ＡＩによる生産性向上を訴えている。もう１つの主張である米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバランスシートの縮小は金融引き締め方向の施策だが、刈り込み指数は通常の物価指標よりも低く出ることが多いほか、生産性向上は物価抑制要因であり、これらは利下げを主張する材料となる可能性がある。
●植田日銀総裁、利上げ継続姿勢を示せるか
植田和男日銀総裁の３日の講演で、６月の利上げはほぼ織り込まれた。すでにタカ派の意見を表明している日銀審議委員５人だけでも可決は可能だったが、これで執行部の３人と合わせ８対１（全員一致のシナリオも）で利上げが可決される可能性が高まった。
植田総裁の講演は、これまでの景気減速と物価上昇の２つのリスクに対してバランスをとった内容から、インフレ警戒に軸足を置く姿勢に転換。かなりタカ派的な内容だったのだが、それにもかかわらず、円高効果は限定的でドル円はすぐに１６０円を回復した。６月の利上げは市場で相当程度、すでに織り込まれており、それだけでは円安抑制効果が乏しいことが示されたと言える。
もはやマーケットがみる来週の日銀会合でのポイントは、利上げそのものにはない。利上げを決定しても、０．５％でもなければ効果は限定的で、すでに織り込み済みという市場反応になるのは目に見えている。タカ派度合いが弱い場合、ドル円が１６０円を超えて更に上昇する可能性は小さくないだろう。
焦点は、決定内容や総裁会見で、いかに利上げを継続する姿勢を示すことができるかだ。政策金利が１．０％に引き上げられれば、日銀が算出する中立金利１．１～２．５％の下限に限りなく近づくが、ターミナルレート（利上げの最終地点）はまだ先であるということを強調する必要がある。
円安や長期金利の上昇を止めるには、市場が抱く「日銀の利上げはゆっくりでしか進まず上限も低い」というイメージを崩さなければならない。それには、半年に１度というこれまでの利上げペースを必要とあれば速めるといった発言も有効になろう。利上げに慎重とみられている高市早苗政権からの独立性を強調すれば市場へのインパクトも大きい。
更に国債買い入れ減額をどうするかについても慎重な答弁が求められる。２０２６度補正予算でのカレンダーベース市中発行額の国債増額は前年度の税収上振れで免れたが、赤字国債を出すことには変わりない。減額ペースの鈍化や減額停止があっても来年４月以降とみられるので、すぐには影響しないだろうが、財政ファイナンスという印象を持たれれば円売り材料とされかねない。
●ＦＯＭＣには分断のおそれも
ＦＯＭＣも「次」が焦点となる。今回は政策据え置きの公算が大きいが、新議長に就任したウォーシュ新体制での初会合であり、利下げと利上げのどちらにバイアスがかかるのか、コミュニケーション方法に変更はあるのかなど、次回会合に向けた焦点が目白押しだ。
ウォーシュ氏には利下げを主張するのではないかという疑念が晴れない。同氏のこれまでの見解をみると、物価を捉える指標として刈り込み指数の採用を重視しているほか、ＡＩによる生産性向上を訴えている。もう１つの主張である米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバランスシートの縮小は金融引き締め方向の施策だが、刈り込み指数は通常の物価指標よりも低く出ることが多いほか、生産性向上は物価抑制要因であり、これらは利下げを主張する材料となる可能性がある。