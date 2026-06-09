イントループ堅調、ＡＩ ＢＰＯコンサルティングサービスの提供開始 イントループ堅調、ＡＩ ＢＰＯコンサルティングサービスの提供開始

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ＩＮＴＬＯＯＰ<9556.T>が堅調推移となっている。同社はきょう、ＡＩ ＢＰＯコンサルティングサービスの提供を開始すると発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



企業のＡＩ活用の導入・定着・内製化を支援する「ＡＩ導入支援ＢＰＯ」と、企業内の業務別ＡＩの課題解決をプロジェクト形式で支援する「ＡＩ課題解決ＢＰＯ」の２つの領域で展開。自社ＡＩエージェントソリューションを持つコンサルティングファームとして、コンサル知見×ＡＩエージェント×ハンズオン支援の一気通貫モデルにより、企業のＡＩ活用定着とビジネス変革の実現を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS