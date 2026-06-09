長谷川あかりさんの最強”お酢レシピ”！材料2つでOK「豚バラとセロリのさっぱり炒め」
【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ
人気料理家・長谷川あかりさんに、最小限の材料でうまみを最大限に引き出すテクニックを教えてもらいました！その秘密は、酢の使い方にあり。味にメリハリをつけることで、シンプルな調味料でもバツグンの食べごたえに仕上がります。
今回は、この時期にぴったりの豚バラ＆セロリの炒めものをご紹介。気温があがる季節に摂りたい、酢のうれしい効果についてもあわせてお伝えします。
教えてくれたのは…
▷長谷川あかりさん
人気急上昇中の料理家・管理栄養士。なんでもない日を幸せにする、最小限の材料で作れる、シンプルで豊かなレシピを提案。X（旧Twitter）@akari_hasegawa
■夏の食卓には酢が欠かせないワケ
酢にはいろいろな効果があるとされますが、とくに夏にうれしいのは次の3点です。
疲労回復をサポート
酢に含まれるクエン酸が疲労物質である乳酸を分解。代謝を活発にすることで、スタミナアップにつながります。
減塩効果でむくみを解消
塩分控えめでも酢を使えば、味にメリハリが。体内に余分な水分をためることが防げるので、むくみ解消効果が期待できます。
食欲増進＆消化の促進に
酢のさっぱりとした酸味で、夏バテ気味のときでも食が進みます。また、唾液量が増えて、消化吸収がよくなる効果も。
では、そんな酢のパワーを活かした、長谷川さんご自慢のレシピを紹介します！
■豚バラとセロリのさっぱり炒め
酢で味にメリハリがつくので、塩控えめでもおいしい！
【材料・2人分】＊1人分351kcal／塩分1.9g
・豚バラ薄切り肉・・・ 160g
・セロリ・・・ 2本（約200g）
■A＜混ぜる＞
└酒 ・・・大さじ2
└酢 ・・・小さじ1
└塩 ・・・少々
・米油（またはサラダ油）・・・ 小さじ2
片栗粉 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．セロリは斜め薄切りにする。豚肉は食べやすく切り、片栗粉小さじ2を全体にまぶす。
2．フライパンに米油を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったらセロリとAを加えて混ぜ、ふたをして強めの中火にし、約1分30秒蒸し焼きにする。ふたを取って約30秒炒めながら汁けをとばす。塩小さじ1/2をふって手早く混ぜ、味をみて足りなければ塩でととのえ、こしょう少々をふる。
追い酢をするのもおすすめ！
※酢は摂取し過ぎると胃に負担をかけることがあるので、1日に大さじ1〜1と1/2杯程度までを目安にしてください。
＊ ＊ ＊
豚バラ肉のコクとセロリの爽やかさを、酢が絶妙にまとめてくれるこのレシピ。材料が少ないからこそ、それぞれの素材のうまみが際立ち、ごはんが進むメインおかずになります。最後の一口までさっぱりと楽しめる、長谷川あかりさんの神ワザをぜひ体感してみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／長谷川あかり 撮影／田村昌裕 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々／菅野直子