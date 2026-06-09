株式会社ロア・インターナショナルは、Momax（モーマックス）のハンズフリーミニファン「1° Go Clip」を発売した。公式オンラインストアで販売している。

最大4万RPMの高速タービンモーターを搭載し、最大18.6m/秒の風を送り出せるターボファン。ロータリースイッチにより、1から100まで無段階での風量調整が行える。

本体にダブルクリップ構造を採用し、ベルトなどに固定して「腰掛けファン」として活用できる。さらに、付属のネックストラップを使った「首掛け」、クリップスタンドを利用した「卓上」、クリップを外した状態での「手持ち（ハンディファン）」と、シーンに合わせて使い方が可能。夏の屋外撮影における暑さ対策として重宝しそうなアイテムだ。

3,000mAhのバッテリーを内蔵し、フル充電（約3時間）で最大約8時間（低速モード時。高速モード時は約80分）の使用が可能。

風量やバッテリー残量を確認できるデジタルディスプレイや、夜間の移動時などに役立つマルチモードLEDライト（SOS点滅対応）も備える。

カラー：ホワイト 外形寸法：70.5×88.6×60mm 重量：204g バッテリー：3.7V/3000mAh 充電ポート：USB-C 価格：6,900円