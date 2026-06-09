9日13時現在の日経平均株価は前日比1206.24円（1.88％）高の6万5230.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は912、値下がりは598、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を509.87円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が279.98円、イビデン <4062>が72.07円、キオクシア <285A>が68.75円、村田製 <6981>が61.39円と続く。



マイナス寄与度は75.63円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が24.94円、日東電 <6988>が12.32円、ソニーＧ <6758>が11.23円、中外薬 <4519>が9.55円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、保険、証券・商品、海運と続く。値下がり上位には石油・石炭、情報・通信、倉庫・運輸が並んでいる。



※13時0分14秒時点



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