MBS西靖アナ、アナウンサーとして最後の出演 角淳一さんとの対談実現 2週にわたって放送
MBSアナウンサーが企画・構成・出演する同局ラジオ番組『コトノハ』（毎週月曜 後9：30〜9：45）の15、22日放送回に、西靖アナウンサーと角淳一さん（角＝異体字）が出演する。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
現在MBSアナウンスセンター長の西アナは、6月末をもって「経営戦略局」に異動予定。アナウンサーとしての出演が最後となる、15日・22日放送の『コトノハ』は、本人たっての希望で「入社研修の“校長先生”だった角淳一さんとの対談」が実現することに。
元MBSアナウンサーの角さんは、久しぶりにMBSラジオのスタジオに登場。西アナの入社時の研修の責任者。初代『ちちんぷいぷい』のメインパーソナリティーで、引退時に後を託したのが西アナだった。そんな若いころの西アナとの思い出。闘病を経て『ぷいぷい』を立ち上げるまでのこと。角さんから見た西アナのこれまでなどを送る。
【写真】「ほぼ転職レベル」アナウンスセンター長からの異動を伝えた西靖アナ
現在MBSアナウンスセンター長の西アナは、6月末をもって「経営戦略局」に異動予定。アナウンサーとしての出演が最後となる、15日・22日放送の『コトノハ』は、本人たっての希望で「入社研修の“校長先生”だった角淳一さんとの対談」が実現することに。
元MBSアナウンサーの角さんは、久しぶりにMBSラジオのスタジオに登場。西アナの入社時の研修の責任者。初代『ちちんぷいぷい』のメインパーソナリティーで、引退時に後を託したのが西アナだった。そんな若いころの西アナとの思い出。闘病を経て『ぷいぷい』を立ち上げるまでのこと。角さんから見た西アナのこれまでなどを送る。