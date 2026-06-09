◇NBAファイナル第3戦 ニックス111ー115スパーズ（2026年6月8日 マジソン・スクエア・ガーデン）

今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第3戦が8日（日本時間9日）に行われた。東王者のニックスが接戦を落として、今シリーズ初黒星。通算2勝1敗となった。

東王者ニックスが敵地で2連勝を飾り、本拠地ニューヨーク・マジソンスクエアガーデン（MSG）に帰還。チケット価格も最高2500万円と高騰するほど、注目度も高くなった本拠地での第3戦。

そしてこの日は、トランプ米大統領が来場。そのため試合前から会場周辺は厳戒態勢が惹かれて、異様な雰囲気となった。その他にも世界一有名なニックスファンである映画監督のスパイク・リー氏や元ヤンキースのデレク・ジーター氏なども会場で生観戦していた。

国歌斉唱でスクリーンにトランプ大統領の姿を映し出すと、大ブーイングが起こった。

第1Qは最大12点リードを許す場面があった。しかし本拠地ファンの大応援に背中を押されて反撃開始。第2Q残り8分36秒からカール・アンソニー・タウンズ、OG・アヌノビーの連続3Pシュートでワンポゼッション差まで詰め寄った。残り4分18秒でジェイレン・ブランソンの3Pシュートで逆転に成功した。このクオーターは42―24と圧倒して、前半は64―57とリードして折り返した。

後半は接戦の展開が続いた。ニックス1点ビハインドで勝負の最終Qに突入した。最後までブランソンを中心にスパーズを追い詰めたが、勝ち越すことが出来ず今シリーズ初黒星。試合後のMSGは沈黙していた。

ブランソンは両チーム最多タイの32得点。続いてOG・アヌノビーが28得点をマークした。

10日（同11日）に再びMSGで第4戦を戦う。