J1清水は9日、関西学生リーグ1部所属京産大のDF小野成夢（21）が26〜27年シーズン（27年1月）に新加入することが内定したと発表した。またJ2徳島は同じく京産大のMF伊藤翼（21）の新加入が内定したと発表した。チームへの合流時期などは未定。

小野は愛媛U―18出身で、京産大では1年時から出場機会を得てきたセンターバック。両足から正確な配球を繰り出すビルドアップ能力に定評があり、空中戦や対人守備にも磨きをかけ、着実に力を伸ばしてきた。派手さこそないものの、堅実な守備で大学界でも高い評価を受けている。今冬には関西大学選抜にも選出された。

伊藤はC大阪U―18アカデミー出身で、攻撃的MFとボランチが可能。元々の高い守備力と豊富な運動量に加えて、大学進学後は技術や判断力、パスで局面を打開する力を身につけた。24年にU―20全日本大学選抜、25年と26年は関西大学選抜と着実に成長を遂げ、小野とともに“ダブルキャプテン”に就任。関西大学リーグ1部で首位を走るチームの精神的支柱として存在感を発揮している。徳島は特別指定選手として登録する方向。

◇小野 成夢（おの・なるむ）2004年（平16）12月1日生まれ、愛媛県出身の21歳。J3愛媛の下部組織育ちで、U―18では主将も務めた。22年には高円宮杯プリンスリーグ四国で無敗優勝しMVP。京産大1年時に関西学生リーグ1部優勝、全日本大学選手権準優勝。3年時、デンソーカップチャレンジで関西大学選抜、優秀選手選出。1メートル80、76キロ。利き足は右。

◇伊藤 翼（いとう・つばさ） 2005年（平17）3月18日生まれ、21歳。C大阪西U―15からC大阪U―18を経て、京産大に進学。1メートル72、70キロ。